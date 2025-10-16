Новости СВО. Освобождены Новопавловка и Алексеевка, прорыв ВС РФ под Покровском, штурм Северска и Херсона, шеф Пентагона угрожает России, 16 октября Оглавление Донецкая Народная Республика, 16 октября Днепропетровская область, 16 октября Курская область, 16 октября Херсонская область, 16 октября Заявление Пита Хегсета: США грозят России ВС РФ продвигаются в Днепропетровской области, в Херсоне активизировались партизаны, десант на Карантинный остров, Вашингтон хочет быстрого мира на Украине через силу — дайджест Life.ru. 15 октября, 21:07 Армия России бьёт по позициям ВСУ в Бериславском районе Херсонской области 16 октября 2025 года. Обложка © РИА «Новости» / Станислав Красильников

Донецкая Народная Республика, 16 октября

Украинские боевики выбиты из Новопавловки. Этот населённый пункт находится на Покровском направлении. Село примыкает к Красноармейску (Покровску) с юга.

— Уже в скором времени в черте города начнутся тяжёлые бои. На сегодняшний день гарнизон Покровска имеет лишь одну логистическую артерию, не перерезанную физически, — дорогу Е50 на Павлоград. Однако она уже давно под огневым контролем российских войск, — считает военный корреспондент Александр Коц.

По некоторым данным, под контролем России в Красноармейске уже микрорайоны Шахтерский и Лазурный. Бои идут и на севере Донбасса. Здесь Армия России приступила к освобождению Северска.

— В Северске и Лимане оба гарнизона ВСУ находятся в критическом положении. В Северске идут бои в городской застройке. Северск Малый освободили, пригород Северска. Входим в городскую черту с востока, со стороны освобождённого Верхнекаменского. С юга подбираемся со стороны освобождённых Фёдоровки, Переездного и Кузьминовки — там пара километров осталась до Северска, — рассказал военкор Павел Кукушкин.

Подразделения группировки войск «Центр» выбили боевиков ВСУ из укреплённых позиций на Красноармейском направлении. Видео © Telegram / mod_russia

Днепропетровская область, 16 октября

Армия России освободила в Днепропетровской области село Алексеевка. Это уже 17-й населённый пункт региона, перешедший под контроль Российской Федерации.

— Здесь встречное сражение, но преобладает наша инициатива, тем более что севернее, в районе Ивановки, есть очередные успехи, — прокомментировал ситуацию с наступлением наших войск на Днепропетровщине военный блогер Юрий Подоляка.

Также российские подразделения продвигаются у Филии и Ивановки.

Карта зоны СВО на 16 октября 2025 года. Фото © Telegram / divgen

Курская область, 16 октября

Артиллеристы группировки «Север» продолжают ликвидировать личный состав ВСУ у Курской области. Позиции боевиков накрыты в Рыжевке. Кроме того, наши штурмовики продвинулись около сумского села Кондратовка.

Канал «Архангел спецназа» отмечает, что у киевского режима в районе Тёткина в целом обстановка плачевная. Все штурмы отбиваются. Авторы ресурса предполагают, что контратаки на этом участке фронта продолжатся. Сюда переброшены подразделения 125-й отдельной тяжёлой механизированной бригады ВСУ.

Херсонская область, 16 октября

По предварительной информации, российские войска начали штурм Херсона. Десантникам удалось зайти на Карантинный остров. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо ранее рассказывал, что ВСУ превратили этот место в укрепрайон. Мирные жители пытались эвакуироваться отсюда.

В это же время в городе разворачивается партизанская борьба. Стало известно о поджоге дома сотрудника местного ТЦК.

Заявление Пита Хегсета: США грозят России

Министр войны США Пит Хегсет угрожает России. Он утверждает, что Вашингтон и союзники примут дополнительные меры в отношении Москвы, если в ближайшее время боевые действия на Украине не закончатся.

— Если этот конфликт не закончится, если не появится путь к миру в краткосрочной перспективе, Соединённые Штаты вместе с союзниками предпримут шаги, чтобы возложить издержки на Россию за продолжающуюся агрессию, — заявил член команды Трампа.

По его словам, мир на Украине может быть достигнут через силу. Одним из пунктов такого плана являются боеспособные вооружённые формирования Украины. Хегсет отметил, что США под руководством действующего президента должны закончить конфликт в Восточной Европе.

При этом американские журналисты считают, что Трампу будет сложно закончить этот вооружённый конфликт. Проблема в том, что у него слабое влияние на Кремль.

Авторы Даниил Черных