Новости СВО. ВС РФ зачистили Балаган и штурмуют Константиновку, «Ланцет» уничтожил редкую ЗРК, Киев готовят к Tomahawk, 15 октября Оглавление Штурм Балагана: тактический прорыв на Покровском направлении Бои в Сумской области: пленные наркоманы ВСУ, уничтожение ЗРК Зеленский лишает гражданства: кризис власти на Украине Tomahawk для Украины: поставки ракет и последствия для СВО Вымирание Украины: 15 миллионов через 10 лет Тактический успех Армии России под Димитровом, ВСУ терпят поражения на Покровском направлении, вблизи Курской области уничтожена ЗРК, Трамп готовится передать «лучшее оружие» — дайджест Life.ru. 14 октября, 21:07 Армия России уничтожает позиции ВСУ в районе Покровска 15 октября 2025 года. Обложка © РИА Новости / Станислав Красильников

Штурм Балагана: тактический прорыв на Покровском направлении

Армия России освободила на Покровском направлении село Балаган. Оно находится вблизи Димитрова (Мирнограда). На этот участок фронта противник постоянно перебрасывает новые подразделения.

— Из Балагана можно наступать на запад — на трассу Т0511, чтобы рассечь город на две части. Изолировав север от юга, Димитров можно взять измором, — пишет военный корреспондент Александр Коц.

Наши войска приближаются к южным окраинам Константиновки. Наступление идёт на Иванополье. Также продолжается обработка позиций севернее Клебан-Быкского водохранилища. Таким образом, происходит подготовка к штурму.

Карта зоны СВО на 15 октября 2025 года. Подразделения группировки войск «Центр» освободили Балаган в ДНР. Фото © Telegram / DIVGEN 🚩 Карта СВО

Бои в Сумской области: пленные наркоманы ВСУ, уничтожение ЗРК

Российские войска продолжают уничтожать ВСУ в районе Искрисковщины. Этот населённый пункт находится вблизи Курской области. На Сумщине ВС РФ отбивают контратаки. В ходе одной из них в плен попала группа боевиков из 225-го отдельного штурмового полка. При себе у них были обнаружены наркотические вещества.

В боях в Сумской области разбита ЗРК APKWS. Удар по нему был нанесён БПЛА «Ланцет» военнослужащими центра «Рубикон».

— Это вторая пусковая установка подобного типа, уничтоженная за всё время, что идëт СВО. Первая, на базе ББМ «Хамви», бывшая в распоряжении подразделения отдельного центра специальных операций «Юг» ССО ВСУ, была уничтожена нашими войсками в районе населённого пункта Очаков Николаевской области в ноябре прошлого года, — рассказал военкор Евгений Поддубный.

Расчёт БПЛА «Герань-2» разнёс пункт временной дислокации подразделения ВСУ в районе населённого пункта Поповка в Черниговской области. Видео © Telegram / Минобороны России

Зеленский лишает гражданства: кризис власти на Украине

Владимир Зеленский своим указом лишил украинского гражданства мэра Одессы Геннадия Труханова. Якобы у него обнаружен паспорт Российской Федерации. Это означает, что город остался без руководства. Сам Труханов отвергает наличие российского гражданства.

— Я буду защищаться, я буду подавать в суд. Если суд не сможет решить мой вопрос, буду подавать в Европейский суд по правам человека, — заявил Труханов.

Кроме одесского градоначальника паспорта Украины лишён бывший депутат Верховной рады Олег Царёв, родившийся в Днепропетровске.

— Сколько лет меня нет на Украине, но Зеленский меня помнит и продолжает со мной бороться. Это хорошо, значит, боится. Президент, разрушивший Украину, теперь лишает меня её гражданства, — прокомментировал он указ главаря киевского режима.

Tomahawk для Украины: поставки ракет и последствия для СВО

Financial Times сообщает, что на Украину было отправлено до 50 ракет Tomahawk. Авторы издания пишут, что это скорее символический шаг, а не стратегический. Всего же у США в запасе 4150 таких боеприпасов.

О возможных поставках Tomahawk может быть объявлено уже 15 октября 2025 года. Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер рассказал, что в этот день Вашингтон сделает важное заявление по оружию для Киева.

— Президент Трамп предоставил Украине лучшее в мире оружие: оно ей нужно, она жаждет его. Эта программа жизненно важна для того, чтобы заставить Россию сесть за стол переговоров, — сказал чиновник.

Он не уточнил, о каком конкретно виде вооружения идёт речь. До сих пор также непонятно, какие средства запуска Tomahawk мог быть переданы и готов ли персонал для этого.

Вымирание Украины: 15 миллионов через 10 лет

Уже через 10 лет может остаться всего 15 миллионов украинцев. Журналист Александр Юнашев предполагает, что это будут инвалиды и пенсионеры, а также те, кто не смог покинуть страну. На данный момент точная цифра населения Украины не известна, но она может достигать всего 21 миллиона человек, хотя при выходе из СССР было больше 51 миллиона.

— То есть за 30 с лишним лет независимости и «прекрасного управления страной» население сократилось в два с половиной раза. Потери, не сопоставимые даже с голодом 30-х годов прошлого века. Украинские власти успешно зачищают собственную страну не только от ресурсов, передавая их под управление Западу, но и от людей, — подытожил Юнашев.

Авторы Даниил Черных