Новости СВО. ВС РФ взяли Московское и Боровскую Андреевку, для ВСУ Купянск стал точкой невозврата, Зеленский мчится за помощью к Трампу, 14 октября Оглавление Мирноград в огневых клещах Купянск: точка невозврата пройдена Курская дуга: новые потери ВСУ Зеленский едет за помощью к Трампу: санкции и оружие для Украины Развал обороны ВСУ: названы причины провалов Украинские подразделения перемалываются в ДНР, в Харьковской области под контроль переходит восточный берег Оскола, Зеленский собрался обсудить с президентом США новые санкции против России — дайджест Life.ru. 13 октября, 21:07 ВС РФ уничтожают позиции ВСУ в Успеновке 14 октября 2025 года. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Мирноград в огневых клещах

Российские войска освободили село Московское (Казацкое) на Покровском направлении. Этот населённый пункт находится в непосредственной близости к Димитрову (Мирнограду). В Министерстве обороны подтвердили, что ВС РФ уже ведут бои на западных окраинах этого города.

— Мирноград и соседний Покровск (Красноармейск) методично зажимают клещи, отрезая от логистики. По сути, единственная «дорога жизни», остающаяся у гарнизона агломерации — это трасса Е50 на Павлоград. И она уже под нашим огневым контролем, — пишет военный корреспондент Александр Коц.

Бои продолжаются и в Северске. Армия России уничтожает мосты и переправы, используемые ВСУ для снабжения своей группировки.

— На Северском направлении мы уже за сам город зацепились после освобождения Северска Малого. Также с юга, освободив Переездное, Фёдоровку и Кузьминовку, мы вплотную подошли к Северску. Участь гарнизона ВСУ там уже предрешена, — отметил военкор Павел Кукушкин.

Военнослужащие расчёта высокоточного разведывательно-ударного комплекса ZALA «Ланцет» группировки войск «Центр» продолжают работу по уничтожению артиллерийских расчётов ВСУ на Красноармейском направлении. Видео © Telegram / Минобороны России

Купянск: точка невозврата пройдена

В Харьковской области российские воины установили контроль над Боровской Андреевкой. Населённый пункт находится на восточном берегу реки Оскол.

— Отсюда до Боровой — важного оборонительного и логистического узла противника на восточном берегу Оскола — около трёх километров. Логистика здесь под огневым контролем ГрВ «Запад», — рассказал военный корреспондент Евгений Поддубный.

Ухудшается ситуация у противника и в Купянске. Тревогу забила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая. По её мнению, уничтожение гарнизона ВСУ лишь вопрос времени, а «точка необратимости» уже пройдена.

Карта зоны СВО на 14 октября 2025 года. По данным МО, ВС РФ освободили Боровскую Андреевку. Фото © Telegram / divgen

Курская дуга: новые потери ВСУ

Российские войска продолжают уничтожать ВСУ вблизи Курской области. От наших артиллеристов и дроноводов пострадал личный состав противника, находившийся в районе сумских сёл Искрисковщина и Рыжевка.

В Сумской области пропал командир 225-го штурмового батальона ВСУ Олег Ширяев. Случилось это после празднования Дня специалистов логистического обеспечения ВСУ. Комбат всё-таки его нашёл, но в состоянии алкогольного опьянения. Он скрывался в заброшенном здании у штаба подразделения.

Зеленский едет за помощью к Трампу: санкции и оружие для Украины

Представители Украины едут в Вашингтон на переговоры с президентом США Дональдом Трампом. Предварительно, встреча должна состояться в эту пятницу. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак сообщил, что в состав делегации входят секретарь Совета нацбезопасности и обороны Рустем Умеров, а также премьер-министр Юлия Свириденко. Темами для обсуждения станут усиление ПВО, передача наступательного вооружения, энергетическая безопасность и санкции против России.

Развал обороны ВСУ: названы причины провалов

Чешское издание iDNES.cz утверждает, что Украина не в состоянии держать оборону из-за нехватки личного состава. Между позициями ВСУ образовываются бреши, через которые проходят наши штурмовики. Это проблема была уже в июле. ВС РФ зашли в Красноармейск не встретив сопротивления.

— Никто не говорит, что российские войска завтра ворвутся в Киев, но, судя по всему, измождённая Украина только чудом сможет переломить ситуацию в свою пользу, — говорится в материале.

А чуда не будет. Журналисты отмечают, что мобилизация украинцев закрывает дыры, образовавшиеся в подразделениях. Добровольно в ВСУ уже никто не идёт. Дошло до того, что на позиции отправляют раненых. Но на бумаге киевское командование получает то, что хочет увидеть. В реальности ситуация иная.

Авторы Даниил Черных