Новости СВО. Прорыв обороны ВСУ под Красноармейском, ВС РФ взяли штурмом Балаган, Джонсон получил миллион за срыв капитуляции Киева, 13 октября Оглавление Донецкая Народная Республика, 13 октября Курская область, 13 октября Роль Джонсона в срыве мирных переговоров по Украине США координируют удары ВСУ по территории России Украинские войска терпят поражение в ДНР, в Сумской области отбиты атаки ВСУ, Джонсон после взятки убедил Зеленского продолжать боевые действия — дайджест Life.ru. 12 октября, 21:07 ВС РФ уничтожают позиции ВСУ под Константиновкой, 13 октября 2025 года. Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Донецкая Народная Республика, 13 октября

Армия России успешно наступает в северной части ДНР. Об этом говорит объявление украинскими властями эвакуации из Славянска. Мэр Вадим Лях посетовал не только на обстрелы, но и надвигающийся отопительный сезон.

— Сейчас нашим бойцам предстоит взломать оборону противника, которую тот строит, по сути, на тех же местах, на которых 11 лет назад стояло первое народное ополчение. Главная битва за Донбасс ещё впереди, — пишет военный корреспондент Евгений Поддубный.

Продвигаются наши войска и у Красноармейска (Покровска). Военный блогер Юрий Подоляка заявляет, что ВС РФ смогли занять несколько ключевых объектов в городе.

— Под наш контроль по всей своей длине перешёл комплекс зданий покровского ж/д вокзала, что сразу же почти выводит нас на восточную окраину города. А значит, южная его часть (та, которую мы ещё не успели занять) со всеми недобитыми подразделениями ВСУ здесь уже практически в окружении, — рассказал он.

Армия России зашла в село Балаган. Оно находится рядом с Димитровом (Мирноградом). Кроме того, штурмовики продвигаются к Шахову. Наступление идёт со стороны Панковки и Попова Яра.

Карта зоны СВО на 13 октября 2025 года. Фото © Telegram / DIVGEN 🚩 Карта СВО

Курская область, 13 октября

Группировка «Север» продолжает уничтожать вооружённые формирования Украины вблизи Курской области. Артиллеристы ударили по позициям противника в Рыжевке. В Сумской области наши военные отбили атаки у Константиновки и Алексеевки. Российским войскам также удалось восстановить контроль над Варачином.

Для пополнения подразделений киевский режим начал формирование штрафных рот для офицеров. Там могут оказаться не только дезертиры, но и те, кто не понравился своему командованию.

Экипаж Су-35С Воздушно-космических сил в ночное время суток выполнил боевое дежурство в интересах группировки войск «Восток» в зоне спецоперации. Видео © Telegram / Минобороны России

Роль Джонсона в срыве мирных переговоров по Украине

Авторы The Guardian на основе полученных документов сделали вывод, что бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон убедил Владимира Зеленского продолжить вооружённый конфликт, хотя в тот момент уже был проект мирного соглашения между Россией и Украиной. Британский политик за слова поддержки Украины получил 1 миллион фунтов стерлингов. Взяткодателем оказался акционер английской оборонной компании QinetiQ Кристофер Харборн. Сам он также бывал в Киеве, как раз когда Зеленский встречался с Джонсоном.

Взятку бывший премьер-министр получил на счёт своего фонда, который был создан после окончания его правления. Харборн известен своими переводами политическим силам. Одним из последних деньги получила партия «Реформ» Найджела Фараджа.

США координируют удары ВСУ по территории России

Financial Times сообщает, что США уже несколько месяцев передают Украине разведданные, которые помогают Киеву наносить удары по России. Усилился обмен сведениями летом, когда ВСУ били по энергетическим и нефтяным объектам.

Президент США Дональд Трамп пошёл на это, так как считает, что атаки могут усадить представителей Кремля за стол переговоров. Источники Financial Times отмечают, что данные помогают координировать маршрут так, чтобы можно было обойти российские системы ПВО. При этом ещё один собеседник утверждает, что именно Киев выбирает цели. В СБУ британским журналистам заявили, что планируют увеличивать количество атак на российскую территорию.

Авторы Даниил Черных