Новости СВО. Прорыв обороны под Северском, ВС РФ ликвидировали 300 тонн ГСМ ВСУ, энергоколлапс в Одессе, Зеленский умоляет Трампа о ПВО, 12 октября Оглавление Разгром нефтебазы ВСУ на Харьковском направлении, 12 октября Донецкая Народная Республика, 12 октября Удар по Одессе: полный блэкаут города после поражения подстанции Провал ПВО ВСУ и срыв поставок снарядов из-за взрыва в США Переговоры Зеленского и Трампа о поставках Patriot для Украины Российская армия штурмует Северск, разгромила топливный хаб ВСУ «геранью», перемалывает резервы и логистику хунты, Зеленский в панике ведёт переговоры с Трампом, а западная ПВО показывает полную несостоятельность — дайджест Life.ru. 11 октября, 21:07 Армия России уничтожает позиции ВСУ в районе Волчанска, 12 октября 2025 года. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Разгром нефтебазы ВСУ на Харьковском направлении, 12 октября

На Харьковском направлении штурмовые подразделения группировки войск «Север» продолжают увеличивать полосу безопасности. В Волчанске общее продвижение составило до 600 метров. Высокоточным оружием уничтожены позиции противника в районе Двуречанского. Главный удар пришёлся по нефтебазе ООО «777 Голд», использовавшейся для хранения и смешивания моторных и авиационных горюче-смазочных материалов. 14 попаданий БПЛА «Герань-2» вызвали масштабное возгорание и полное разрушение топливного парка. Уничтожено 22 резервуара — общий объём хранения составлял около 300 тонн топлива. Также поражение живой силе противника нанесено в районе Купянска.

Расчёты разведывательных БПЛА «СКАТ 350 М» выполняют воздушную разведку на Харьковском направлении. Видео © Telegram / mod_russia

Донецкая Народная Республика, 12 октября

Подразделения группировки войск «Запад» начали полноценные городские бои в Северске. Офицеры ВСУ покидают населённый пункт, «оставляя на растерзание» российским бойцам неподготовленных мобилизованных украинских солдат. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

— Поскольку те граждане Украины, которые, возможно, впервые взяли в руки оружие, могут жить на линии боевого соприкосновения не более двух-трёх суток, они попросту уничтожаются нашими войсками. В связи с этим численность потерь среди украинских военнослужащих в Северске возросла за последнее время в разы, — приводит слова Марочко ТАСС.

Кроме того, эксперт отметил, что военнослужащие РФ действуют широким фронтом на Краснолиманском направлении. В районе Ставков наступление идёт на участке в 20 километров, от Дерилова до Кировска.

Карта зоны СВО на 12 октября 2025 года. Фото © Telegram / divgen

Удар по Одессе: полный блэкаут города после поражения подстанции

Российские войска продолжают наносить удары по критической инфраструктуре ВСУ. Взрывы звучали в Черниговской, Харьковской, Сумской, Полтавской и Днепропетровской областях. Помимо объектов генерации электроэнергии, огневое поражение было нанесено по железнодорожной инфраструктуре. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение объектам в 148 районах, сообщает Минобороны РФ.

— Одной из целей, поражённых ВС РФ минувшей ночью, стала крупная электроподстанция в районе ж/д узла Застава-1. Здесь поражены распределительные сети высокой мощности, — сообщил военкор Евгений Поддубный.

В результате попаданий Одесса осталась полностью обесточенной, что повлекло за собой прекращение водоснабжения в масштабах города. Также зафиксированы перебои с доступом к интернету в отдельных секторах. Сообщается о не менее чем двадцати зарегистрированных взрывах в черте города.

Провал ПВО ВСУ и срыв поставок снарядов из-за взрыва в США

Осознание того факта, что американо-украинская ПВО превращается в дырявое решето, медленно, но верно приходит к командованию ВСУ. На неэффективность систем жалуется бывший заместитель начальника Генштаба Вооружённых Сил Украины Игорь Романенко.

— Эффективность ПВО Patriot упала с 42% до 6%, — приводит слова генерал-лейтенанта ВСУ канал Украина.ру.

Не исключено, что скоро ВСУ столкнутся и с ещё одной проблемой. Взрыв на заводе AES в США может повлиять на поставки вооружений в Европу и на Украину. Завод AES считался одним из ключевых производителей взрывчатых веществ для Министерства обороны США. Он выпускал ТНТ и C4 — критически важные компоненты для артиллерийских снарядов, ракет и других боеприпасов.

— Приостановка работы AES продлится долгое время не только из-за масштабов разрушений, но и последующего расследования, что создаёт разрыв в цепочке поставок. Это неизбежно замедлит сборку готовых боеприпасов, часть которых предназначалась для стран НАТО и Украины, — рассуждают авторы канала «Военная хроника».

При этом из-за шатдауна правительства США перераспределить выпавшие объёмы сейчас невозможно.

Переговоры Зеленского и Трампа о поставках Patriot для Украины

Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп обсудили возможность поставок комплексов Patriot на Украину, а также ракет Tomahawk. Конкретных решений достичь не удалось, а диалог продолжался всего 30 минут. Кроме того, Зеленский пожаловался на российские удары по энергетическим объектам Украины. Сейчас ПВО киевского режима не справляется с российскими ракетами и БПЛА.

— Украинские чиновники признают, что «революционное» развитие российских ракет делает западное оружие бессильным в битве за небо, — пишет Daily Express.

Авторы Игорь Патрин