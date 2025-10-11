Новости СВО. ВС РФ зачищают фланги под Константиновкой, ВСУ в мясорубке под Димитровом, новые «герани» карают Киев, Трамп хочет вернуть украинских детей, 11 октября Оглавление Донецкая Народная Республика, 11 октября Курская область, 11 октября Украинцев готовят к зиме с буржуйками Наш ответ на Tomahawk Меланья Трамп может стать новым переговорщиком по Украине Разгром колонны ВСУ в Донбассе, российские штурмовики в Иванополье, мэры украинских городов признали проблемы с отоплением, Меланья Трамп получила письмо от Владимира Путина — дайджест Life.ru. 10 октября, 21:07 Армия России уничтожает позиции ВСУ в районе Поповки. Обложка © РИА «Новости» / Сергей Бобылев

Донецкая Народная Республика, 11 октября

По предварительным данным, на Красноармейском направлении под контроль России перешла Владимировка. Противник пытается безуспешно вернуть утраченные позиции. На этом же участке фронта ВСУ под Димитровом (Мирноградом) наши войска разбили колону противника. Военный корреспондент Евгений Поддубный сообщает, что уничтожено более 25 единиц тяжёлой техники.

— Отважные бойцы «Центра» устроили ад боевикам киевского режима на северо-западе Донбасса. В пору и этой битве дать определение «мясорубка». Сырский и Зеленский, как дрова в костёр, бросают людей на бесперспективное направление, — пишет он.

Из Черниговской и Сумской областей под Красноармейск переведены 144-я и 154-я бригады. Авторы канала «Военная хроника» считают, что для Киева это опасно, так как наши войска могут пробиться к Сумам и Чернигову.

На Константиновском направлении российские войска ведут наступление к Константиновке. Военкор Павел Кукушин отметил, что идёт давление на логистику противника и одновременно с этим — продвижение к городу.

— Закончив зачистку попавшей в окружение группировки ВСУ южнее Клебан-Быкского водохранилища, мы продвигаемся в районе Иванополья. Это село, вплотную прилегающее к Константиновке. Там уже работают наши штурмовые группы. Можно говорить, что мы уже начинаем бои за городскую застройку, — рассказал он.

Расчёт РСЗО «Град» группировки войск «Центр» уничтожил опорный пункт ВСУ в Днепропетровской области. Видео © Telegram / mod_russia

Курская область, 11 октября

Российские артиллеристы продолжают уничтожать личный состав ВСУ вблизи Курской области. Удары наносились по позициям противника у сумского села Искрисковщина. От него около одного километра до государственной границы.

Активные боевые действия в Сумской области дают свои плоды. Полностью разбита 3-я рота 71-й ОЕБр Украины. Киевское командование ищет новобранцев для штурмовых групп этого подразделения и 225-го ОШП.

Карта зоны СВО на 11 октября 2025 года. Фото © divgen

Украинцев готовят к зиме с буржуйками

Российские войска нанесли удар по ряду энергетических объектов Украины. В Минобороны отметили, что это был наш ответ на атаки киевского режима.

— Вооружёнными силами Российской Федерации нанесён массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами «Кинжал», а также ударными беспилотными летательными аппаратами, — сообщили в оборонном ведомстве.

Пострадали Приднепровская ТЭС, Днепровская ГЭС и другие генерирующие мощности. В Киеве начались проблемы не только со светом, но и с водой. Украинские власти вместо того, чтобы решать проблему, стали раздавать ценные советы своим гражданам.

— Я обращаюсь к жителям Киева: сделайте запасы воды, подготовьте аптечку, набор продуктов питания, зарядите устройства автономного питания. Подготовьте тёплые вещи, — заявил столичный градоначальник Виталий Кличко.

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая считает, что обстрелы Киева продолжатся и энергетические объекты Украина не в состоянии защитить. Она призывает жителей города переехать куда-то на осень и зиму. Во Львов ехать не стоит. Мэр Андрей Садовой объяснил почему.

— Возвращаемся ко времени, когда буржуйка в подвале — не лишняя вещь. Город не сможет подать отопление в ближайшие недели, — сказал глава Львова.

Военкор Александр Коц отметил, что достичь таких результатов помогла новая версия БПЛА «Герань». Они оснащены онлайн-управлением, поэтому наводиться могли вручную в самые уязвимые места.

Наш ответ на Tomahawk

Президент России Владимир Путин рассказал, как наша страна ответит на возможную поставку Украине ракет Tomahawk. По его мнению, слова Владимира Зеленского об ударе по Москве этим оружием являются «формой понтажа».

— Наш ответ — это усиление ПВО РФ, — заявил глава государства.

Кроме того, Владимир Путин сообщил, что Россия уже испытывает новое оружие. Ранее о его появлении уже было сказано.

Меланья Трамп может стать новым переговорщиком по Украине

Первая леди США Меланья Трамп получила ответ на своё письмо Владимиру Путину по вопросу детей. Российский лидер выразил готовность к прямому диалогу с женой Дональда Трампа.

— Он ответил письменно, обозначив готовность к прямому диалогу со мной и изложив подробности, касающиеся украинских детей, проживающих в России, — отметила Меланья Трамп.

По её словам, только за сутки восемь детей смогли воссоединиться с родителями.

Авторы Даниил Черных