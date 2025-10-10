Новости РФ. ВС РФ вытесняют ВСУ в Днепропетровскую область, Киев бросает заградотряды на Сумщину, что Зеленский предложил Трампу за Tomahawk, 10 октября Оглавление Сумская область, 10 октября Курская область, 10 октября Донецкая Народная Республика, 10 октября Кто виноват в провалах ВСУ Нобелевская премия Трампу в обмен на ракеты Российские войска зачищают север ДНР, европейцы перечислили средства на помощь жителям Курской области, президент США может получить Нобелевскую премию мира за поставки оружия — дайджест Life.ru. 9 октября, 21:07 Армия России уничтожает позиции ВСУ на Купянском направлении. Обложка © РИА «Новости» / Станислав Красильников

Сумская область, 10 октября

ВС РФ нанесли удары по личному составу противника у сумской Искрисковщины, а также по логистическим узлам в районе Ворожбы. Киевский режим всё больше беспокоит моральный дух своих подчинённых на Сумщине. Проблему дезертирства решено преодолеть с помощью заградотрядов. Они созданы на базе 2-й отдельной Галицкой бригады Нацгвардии. Эти подразделения и будут препятствовать бегству вэсэушников.

Россия лишила Украину возможности доставлять личный состав и вооружение в Сумскую область с помощью железной дороги. Этому поспособствовали недавние удары.

— Судя по всему, в прифронтовые регионы поезда скоро ездить не будут. Концентрированные удары по локомотивам, депо, тяговым подстанциям и прочей железнодорожной инфраструктуре начинают давать первые плоды. В направлении Сумской и Черниговской областей сегодня приостановлено движение составов «из-за невозможности проезда после обстрела», — пишет военный корреспондент Александр Коц.

Карта СВО на 10 октября 2025 года. Фото © divgen.ru

Курская область, 10 октября

ВСУ не предпринимали попыток наступать на российскую территорию. При этом Владимир Зеленский заявляет, что его вооружённые формирования способны погрузить во тьму Курскую область.

— Украина имеет возможности наносить удары по Белгородской и Курской областям. Если РФ делает блэкауты — получит ответ, — угрожает украинский диктатор.

Украина продолжает дроновый террор региона. Из-за падения БПЛА загорелась трава в Курчатове. В этом городе находится атомная станция.

Ситуация в Курской области после вторжения ВСУ не оставила в стороне сербов. Российский МИД сообщил, что правительство балканской республики перечислило на нужды нашего региона 472 миллиона рублей. Деньги поступили на счёт Фонда развития Курской области. Эта структура реализует проекты, связанные с поддержкой жителей, пострадавших от киевского режима.

Донецкая Народная Республика, 10 октября

Армия России продолжает наступление на севере ДНР. Под Ямполь Киев перебрасывает резервы. Здесь зафиксировано большое количество дронов «Баба-яга». Также наши войска продвигаются к Северску с юга.

— И Северская, и Лиманская группировки противника близки к критической ситуации. К Северску с юга мы поджимаем, освободив Переездное, Фёдоровку и Кузьминовку. Там нас отделяет от города единственный населённик — Звановка, которая находится чуть более чем в 2 км от южных окраин Северска, от улицы Школьной, — рассказал о ситуации вокруг Северска военкор Павел Кукушкин.

На Красноармейском направлении ВС РФ забрали у ВСУ южную часть села Молодецкого. Оно находится на границе с Днепропетровской областью.

Кто виноват в провалах ВСУ

Бывший депутат Верховной рады, а сегодня боевик ВСУ Игорь Луценко нашёл виновных в провалах украинской армии. Оказалось, что все беды из-за лжецов.

— Врут командиры разных уровней. Врут взводные, врут комроты, комбаты, комбриги. Ложь разная. Различного уровня и степени вредности, — рассказал он.

Танкисты группировки войск «Центр» уничтожили замаскированный опорный пункт и живую силу ВСУ на Красноармейском направлении. Видео © Telegram / Минобороны России

В итоге это порождает лишние потери, например из-за попыток вернуть позиции, которые уже утрачены, но в докладах они ещё под контролем Украины. Идут также приписки об уничтоженной технике и состоянии оружия. Даже операции невозможно планировать, так как цифры на бумаге не соответствуют реальным. Луценко отмечает, что случаев, когда за враньё кто-то понёс наказание, нет, а Украина слишком увлеклась сокрытием неудач.

Нобелевская премия Трампу в обмен на ракеты

Владимир Зеленский предложил президенту США сделку. Украина выдвинет американского лидера на Нобелевскую премию мира, если тот передаст Киеву ракеты Tomahawk, сообщает Politico. Кроме того, ещё одним условием является достижение режима прекращения огня.

— Если Трамп даст возможность прекращения огня миру, прежде всего украинцам, — да, его нужно номинировать на Нобелевскую премию. Будем номинировать от Украины? — заявил главарь киевского режима.

Он до сих пор уверен, что его войска получат Tomahawk, так Трамп не сказал «нет». Правда, глава Белого дома и утвердительного не ответил. Москва будет вынуждена сесть за стол переговоров. Президент России Владимир Путин объяснил, как действия США повлияют на отношения двух государств.

— Это приведёт к разрушению наших отношений. Во всяком случае, наметившихся позитивных тенденций в этих отношениях, — сказал глава государства.

В Кремле уверены, что Tomahawk не смогут спасти Киев от разгрома на фронте.

Авторы Даниил Черных