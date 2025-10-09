Новости СВО. Армия России освободила Новогригоровку и жмёт ВСУ у Красноармейска, Прага сворачивает помощь Киеву, 9 октября Оглавление Донецкая Народная Республика, 9 октября Курская область, 9 октября Запорожская область, 9 октября Финансирование ВСУ: у Киева нет 300 млрд гривен на армию Разворот Праги: Андрей Бабиш не хочет помогать Киеву Украина теряет сёла в Запорожской области, Киев остался без войск у Клебан-Быкского водохранилища, Чехия больше не спонсор Зеленского — дайджест Life.ru. 8 октября, 21:07 Бойцы Армии России уничтожают врага в районе Северска. Обложка © ТАСС / Александр Река

Донецкая Народная Республика, 9 октября

ВС РФ начали штурм села Молодецкого. Оно находится на границе ДНР и Днепропетровской области. Через него проходит дорога к Запорожью и Днепропетровску. Военный корреспондент Евгений Поддубный сообщает об окружении Родинского. Российские войска ведут зачистку населённого пункта. По его мнению, Красноармейское направление является наиболее активным в зоне СВО.

— Украинское командование, пытаясь остановить наше наступление, перебросило сюда самые боеспособные подразделения с других участков, в том числе из состава стратегических резервов, — отметил Поддубный.

Также наша армия ведёт бои за Константиновку. Здесь также фиксируются продвижения.

— Бойцы 8-й армии полностью перемололи группировку ВСУ, попавшую в окружение южнее Клебан-Быкского водохранилища. С юго-востока от Константиновки наши подразделения близки к городской застройке в районе Предтечина и Плещеевки, — рассказал военкор Павел Кукушкин.

На Северском направлении от врага полностью зачищено село Выемка. Кроме того, штурмовикам удалось подойти к Звановке. Некоторые группы уже зашли в этот населённый пункт.

В Днепропетровской области пункты управления БПЛА противника были поражены расчётами «Мсты-С». Видео © Telegram / Минобороны России

Курская область, 9 октября

БПЛА «Герань» нанесли удары по скоплениям личного состава противника вблизи Курской области. На Сумщину враг перебросил 10-й пограничный отряд. Ранее он воевал у Волчанска. В Сумской области нанесено поражение диверсионной группе 140-го центра ССО Украины.

Запорожская область, 9 октября

Армия России освободила на границе Запорожской и Днепропетровской областей село Новогригоровку. Группировка «Восток» продолжает наступать по направлению к Гуляйполю. Здесь же создаётся плацдарм для будущих операций.

— С этого плацдарма можно наступать как на север, в сторону ряда освобождённых населёнников на Днепропетровщине, чтобы выровнять фронт, так и на юго-запад, в сторону города Гуляйполе. Последний является важным логистическим узлом для ВСУ. Контроль над ним позволит зайти в тыл группировки противника под Ореховом, — пишет военный корреспондент Александр Коц.

Карта ситуации в зоне СВО на 9 октября 2025 года. В результате решительных и слаженных действий воинов из 394-й МСП и 60-й ОМСБР 5-й армии освобождена Новогригоровка в Гуляйпольском районе. Фото © Telegram / DIVGEN 🚩 Карта СВО

Финансирование ВСУ: у Киева нет 300 млрд гривен на армию

Украинские СМИ выяснили, что киевские власти потратили 5 миллионов гривен на экспертов, просматривающих порнографию. Делается это для того, чтобы в дальнейшем можно было возбудить уголовное дело. Один из тех, кто ознакомился с контентом для взрослых, заработал 15 тысяч гривен за 33 часа.

С начала года на Украине появилось 1464 уголовных дела по фактам создания порнопродукции. Примечательно, что с 2022 года суды вынесли всего 247 приговоров в отношении 287 человек, из которых большая часть получила условное наказание.

Ранее стало известно, что киевскому режиму не хватает денег на выплаты своим же военным. В Минфине заявили, что для нужд армии необходимо найти 300 миллиардов гривен. Повышения зарплат даже на 10 тысяч гривен боевикам ждать не стоит.

— Технически это сложно реализуемо <…> Даже если мы проведём секвестр всех внутренних программ, мы не насобираем этой суммы денег, — сообщил депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Богдан Кицак.

Разворот Праги: Андрей Бабиш не хочет помогать Киеву

Выборы в Чехии сделали своё дело. Прага прекращает финансирование Украины напрямую.

— Мы из нашего бюджета не будем давать Украине ни кроны. У нас нет денег для Чехии. Мы помогали Украине напрямую, а теперь будем помогать ей через Евросоюз, — заявил лидер победившего на парламентских выборах движения ANO Андрей Бабиш.

Он же является основным кандидатом на должность премьер-министра Чехии. СМИ его сравнивают с Дональдом Трампом.

Сам же американский президент продолжает думать о передаче Украине ракет Tomahawk. Газета El Mundo считает, что Киев может получить несколько единиц, но это связано с давлением на Москву. Хозяин Белого дома рассчитывает, что так он сможет приблизить переговоры.

Авторы Даниил Черных