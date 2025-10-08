Новости СВО. Армия России освободила Фёдоровку и Нововасильевское, Краматорск достают бомбы и дроны, Киев прячет генераторы для зимы, 8 октября Оглавление Донецкая Народная Республика, 8 октября Запорожская область, 8 октября Курская область, 8 октября Как командиры используют боевиков ВСУ Как американцы заработали на холодах на Украине Украина теряет населённые пункты в Запорожье и ДНР, киевские командиры взяли в рабство своих подчинённых, а американские компании в очередной раз заработали на будущей зиме — дайджест Life.ru 7 октября, 21:07 Армия России уничтожает позиции ВСУ в Харьковской области. Обложка © РИА «Новости» / Станислав Красильников

Донецкая Народная Республика, 8 октября

В ДНР флаг России поднят над Фёдоровкой. Освободили населённый пункт бойцы «Южной» группировки войск. Село находится в Краматорском районе. От него менее 15 километров до Дружковки и Краматорска.

О ситуации в Краматорске рассказал заместитель командира 21-й ОПБС Егор Фирсов. Кроме снижения морального духа у боевиков, Россия начала обработку городов, которые ещё недавно казались тылами ВСУ.

— Сейчас прилётов всё больше и больше: КАБы, «шахеды». Чаще нет света. Чаще залетают и FPV-дроны, в том числе на оптоволокне, прямо в центр города. Они опасны именно в городе, потому что не теряют связь, когда снижаются, — понятие «радиогоризонт» здесь не работает, — пожаловался он украинским СМИ.

Продолжается битва за Северск. Наши войска уничтожили мост через реку Бахмутку. Также идёт наступление на южную часть города. Предположительно, ВС РФ будут вести продвижение в сторону Свято-Покровского и Рай–Александровки. Через них идут трассы снабжения группировки ВСУ. Противник, засевший в Северске, может оказаться в окружении.

Расчёт самоходного миномёта «Нона-СВК» группировки войск «Центр» уничтожил пункт управления беспилотниками ВСУ на Красноармейском направлении. Видео © Telegram / Минобороны России

Запорожская область, 8 октября

Армия России освободила в Запорожской области село Нововасилевское. Этот населённый пункт прилегает к Успеновке и Новониколаевке, но разделяет их река Янчур.

­— Нововасилевское станет основой плацдарма, который в настоящий момент формируется к северо-востоку от Гуляйполя. Наступление на этот город позволит выйти в тыл группировки противника, обороняющей запорожский фронт в районе Орехова, — считает военный корреспондент Александр Коц.

Вблизи Новоивановки бойцам группировки «Восток» в качестве трофея досталась английская бронированная машина Husky. Бывшие владельцы транспортного средства оставили в ней оружие, боеприпасы и средства связи.

Карта ситуации в Запорожской области на 8 октября 2025 года. Бойцы 394-го гвардейского мотострелкового полка 5-й армии освободили населённый пункт Нововасилевское и заняли позиции по берегу реки Янчур. Фото © Telegram / DIVGEN 🚩 Карта СВО

Курская область, 8 октября

Российские войска уничтожают противника в районе Рыжевки и Искрисковщины. Эти сёла находятся вблизи Курской области. Кроме того, морпехи продвинулись у Алексеевки, отразив атаку противника. Здесь Армии России противостоят боевики из 158-й бригады.

Как командиры используют боевиков ВСУ

Государственное бюро расследований Украины рассказало историю одного из командиров ВСУ, подразделение которого дислоцируется на Донбассе. Офицер вместо того, чтобы направить своих подчинённых на передовую, трудоустроил их торговцами шаурмой. Бизнес был семейный. Управляла им супруга командира. Примечательно, что продавцы в камуфляже продолжали получать боевые выплаты. Вся эта история произошла в оккупированном Украиной Покровском районе ДНР, где сейчас идут бои.

Как американцы заработали на холодах на Украине

Издание The Wall Street Journal вышло с обнадёживающей для украинцев статьёй. Оказывается, чтобы жители Украины чувствовали себя комфортно зимой, киевский режим закупил большое число американских электрогенераторов. По подсчётам специалистов, их хватит, чтобы электричеством были обеспечены 600 000 домов. На данный момент неизвестно, где они установлены. На Украине боятся, что они станут целью для России.

ВС РФ продолжают «отключать свет» на Украине. Последние удары были в Харькове, где вышли из стоя две трансформаторные подстанции, Сумах, Полтаве. По информации военного корреспондента Евгений Поддубного, в последнем городе пострадали тяговые подстанции, используемые железной дорогой.

Авторы Даниил Черных