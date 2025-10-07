Сразу две группировки войск России доложили о взятии сёл в зоне СВО

ВС РФ продолжают наращивать темпы наступления на южном направлении, сразу две группировки войск докладывают о взятии населённых пунктов под контроль. О новых успехах говорится в сводке Минобороны РФ о ходе СВО на 7 октября 2025 года.

Подразделения «Южной» группировки взяли под контроль село Фёдоровка в Донецкой Народной Республике. В свою очередь, военнослужащие группировки «Восток» в ходе активных действий освободили населённый пункт Нововасилевское в Запорожской области.

Ранее стало известно, что ВС РФ провели масштабную ночную операцию, в результате которой состоялся массированный обстрел украинских предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК) с использованием высокоточного оружия большой дальности. Атака осуществлялась с применением вооружений с моря, суши и воздуха. Её мишенями стали как мощности ВПК Украины, так и обеспечивавшие их работу энергогазовые объекты.