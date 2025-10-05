Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 октября, 09:22

Российские «Кинжалы» вывели из строя объекты ВПК Украины

ВС РФ нанесли удары по объектам ВПК Украины ракетами и дронами

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Министерство обороны Российской Федерации выступило с заявлением, в котором сообщило о масштабной ночной операции, проведённой в воскресенье. Согласно информации ведомства, Вооружённые силы РФ осуществили массированный обстрел украинских предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК) с использованием высокоточного оружия большой дальности.

В официальном коммюнике ведомства было указано, что в ходе этой атаки применялись различные типы вооружений, включая морское, наземное и воздушное базирование. Особо было отмечено использование гиперзвуковых аэробаллистических ракет «Кинжал». Кроме того, удары наносились и с помощью ударных беспилотных летательных аппаратов.

Представители оборонного ведомства подчеркнули, что целями стали не только сами производственные мощности ВПК Украины, но и объекты газово-энергетической инфраструктуры, которые эти предприятия обеспечивали функционирование. По итогам операции российское военное руководство констатировало полное достижение поставленных целей, заявив, что «все назначенные объекты поражены».

В Львовской области произошёл пожар на газовом хранилище
В Львовской области произошёл пожар на газовом хранилище

Напомним, сегодня ночью ВС РФ нанесли массированный удар по целям на Украине. По предварительным оценкам, в атаке было задействовано около 700 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), дополненных до полусотни крылатых ракет и, предположительно, два гиперзвуковых комплекса «Кинжал».

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Оксана Попова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar