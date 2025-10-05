Российские «Кинжалы» вывели из строя объекты ВПК Украины

Министерство обороны Российской Федерации выступило с заявлением, в котором сообщило о масштабной ночной операции, проведённой в воскресенье. Согласно информации ведомства, Вооружённые силы РФ осуществили массированный обстрел украинских предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК) с использованием высокоточного оружия большой дальности.

В официальном коммюнике ведомства было указано, что в ходе этой атаки применялись различные типы вооружений, включая морское, наземное и воздушное базирование. Особо было отмечено использование гиперзвуковых аэробаллистических ракет «Кинжал». Кроме того, удары наносились и с помощью ударных беспилотных летательных аппаратов.

Представители оборонного ведомства подчеркнули, что целями стали не только сами производственные мощности ВПК Украины, но и объекты газово-энергетической инфраструктуры, которые эти предприятия обеспечивали функционирование. По итогам операции российское военное руководство констатировало полное достижение поставленных целей, заявив, что «все назначенные объекты поражены».

Напомним, сегодня ночью ВС РФ нанесли массированный удар по целям на Украине. По предварительным оценкам, в атаке было задействовано около 700 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), дополненных до полусотни крылатых ракет и, предположительно, два гиперзвуковых комплекса «Кинжал».