В Львовской области произошёл пожар на газовом хранилище

Областная прокуратура Львовщины подтвердила факт инцидента на западе Украины: по их данным, вспыхнуло газовое хранилище в регионе.

Эти сведения появились после того, как накануне вечером украинские медиа зафиксировали серию взрывов на Львовщине, совпавшую по времени с объявлением воздушной тревоги. В частности, издание «Страна.ua» отмечало, что над самим Львовом наблюдался столб дыма.

Официальное заявление прокуратуры гласило, что возгорание было зафиксировано на одном из действующих газовых резервуаров области.

Напомним, сегодня ночью ВС РФ нанесли массированный удар по целям на Украине. По предварительным оценкам, в атаке было задействовано около 700 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), дополненных до полусотни крылатых ракет и, предположительно, два гиперзвуковых комплекса «Кинжал».