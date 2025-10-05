Валдайский форум
5 октября, 08:16

ВС РФ нанесли удары по железнодорожным узлам в Сумской области

Российские вооружённые силы нанесли удары по ключевым объектам железнодорожной инфраструктуры в Сумской области, что привело к перебоям в энергоснабжении региона. Об этом сообщил РИА «Новости» координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Сумская область (Шостка, Конотоп, Сумы, Сумский район)... Серия повторных взрывов, удары по железнодорожной инфраструктуре, частичное отключение света и коммуникаций», — заявил Лебедев.

Украинские солдаты «примерили юбки» и дали дёру с позиций в Сумской области
Ранее сообщалось, что российские военнослужащие ликвидировали грузинского наёмника на Сумском направлении. Предположительно, он был участником вторжения в Курскую область, действуя в составе украинских вооружённых сил.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

Алиса Хуссаин
