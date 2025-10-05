ВС РФ нанесли удары по железнодорожным узлам в Сумской области

Российские вооружённые силы нанесли удары по ключевым объектам железнодорожной инфраструктуры в Сумской области, что привело к перебоям в энергоснабжении региона. Об этом сообщил РИА «Новости» координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.