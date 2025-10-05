ВС РФ нанесли удары по железнодорожным узлам в Сумской области
Российские вооружённые силы нанесли удары по ключевым объектам железнодорожной инфраструктуры в Сумской области, что привело к перебоям в энергоснабжении региона. Об этом сообщил РИА «Новости» координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.
«Сумская область (Шостка, Конотоп, Сумы, Сумский район)... Серия повторных взрывов, удары по железнодорожной инфраструктуре, частичное отключение света и коммуникаций», — заявил Лебедев.
Ранее сообщалось, что российские военнослужащие ликвидировали грузинского наёмника на Сумском направлении. Предположительно, он был участником вторжения в Курскую область, действуя в составе украинских вооружённых сил.
