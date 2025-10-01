Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Регион
1 октября, 01:48

Российские войска на Сумском направлении устранили грузинского наёмника ВСУ

Российские военнослужащие ликвидировали на Сумском направлении грузинского наёмника. Как сообщили РИА «Новости» в силовых структурах, уничтоженный боевик носил шеврон с украинским и грузинским флагами.

По информации собеседника агентства, ликвидированный наёмник, предположительно, участвовал во вторжении в Курскую область в составе подразделения Вооружённых сил Украины.

Ранее поступали сообщения о точном авиаударе по батальону наемников ВСУ в районе села Юрченково под Харьковом. Потери среди «солдат удачи» оценивались от 400 до 800 бойцов.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

Артём Гапоненко
