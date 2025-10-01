Российские военнослужащие ликвидировали на Сумском направлении грузинского наёмника. Как сообщили РИА «Новости» в силовых структурах, уничтоженный боевик носил шеврон с украинским и грузинским флагами.

По информации собеседника агентства, ликвидированный наёмник, предположительно, участвовал во вторжении в Курскую область в составе подразделения Вооружённых сил Украины.

Ранее поступали сообщения о точном авиаударе по батальону наемников ВСУ в районе села Юрченково под Харьковом. Потери среди «солдат удачи» оценивались от 400 до 800 бойцов.