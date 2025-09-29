Интервидение
29 сентября, 11:16

«Они его бросили»: Боец рассказал, как ВСУ оставили раненого американца на поле боя

Штурмовик Увар: ВСУ оставили раненого наёмника из США под Малыми Щербаками

Обложка © Петр Ковалев/ТАСС

Российский штурмовик с позывным «Увар» заявил РИА Новости, что в бою 9 мая 2025 года под селом Малые Щербаки (Запорожская область) украинские бойцы оставили раненого американского наёмника, который входил в состав отряда спецназа ГУР.

«Они его бросили, он еще живой был на тот момент. Просто нога была прострелена. Мы ему предлагали сдаться», — рассказал собеседник РИА «Новости».

По словам «Увара», в момент попытки подойти к раненому по позиции нанесли удар артиллерией и ударными дронами, из-за чего российские бойцы не могли эвакуировать пострадавшего и были вынуждены отступить

