Новости СВО. ВС РФ зажимают ВСУ в клещи под Добропольем, Киев срочно перебрасывает резервы, Карл III втягивает Трампа в конфликт, 29 сентября

Донецкая Народная Республика, 29 сентября Курская область, 29 сентября Удар ВСУ по Киеву Как Британия провоцирует украинский конфликт Новые нападки на Церковь Армия России атакует под Добропольем, Киев перебрасывает войска в Сумскую область, король Великобритании убедил президента США встать на сторону Украины — дайджест Life.ru. 28 сентября, 21:07 Армия России расширяет позиции у Красноармейска. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Донецкая Народная Республика, 29 сентября

По предварительным данным, на Красноармейском (Покровском) направлении освобождено Новое Шахово. Это означает, что все попытки киевского руководства стабилизировать ситуацию на этом участке фронта пошли прахом.

ВС РФ улучшили положение у Дроновки на севере ДНР. Позиции украинских боевиков в этом селе находятся под постоянными обстрелами наших войск. Продолжаются бои в Ямполе и на окраинах Северска.

Карта СВО на 29 сентября 2025 года. Бойцы Российской армии закончили зачистку Нового Шахово. Фото © Telegram / divgen

Курская область, 29 сентября

Российские войска продолжают уничтожать ВСУ вблизи Курской области. На Сумщине противник продолжает безуспешные контратаки. Об их результатах можно судить по переброске новых подразделений на это направление. Личный состав 158-й отдельной бригады приписали к 225-му отдельному штурмовому батальону.

В Сумской области бои идут за Писаревку. Когда этот населённый пункт будет под контролем России, у противника возникнут проблемы с логистикой, так как в данный момент он используется как узел, через который идёт переброска вооружения. Из этого села идёт дорога на Сумы.

Расчёты БПЛА группировки войск «Центр» сожгли автомобили противника на Красноармейском направлении. Видео © Telegram / mod_russia

Удар ВСУ по Киеву

Российские войска нанесли массированный удар по объектам ВСУ. По данным украинских властей, всего было выпущено 643 дрона и ракет. Под удар попали предприятия военно-промышленного комплекса и аэродромы. Военный корреспондент Александр Коц рассказал, что взрывы прогремели в Киеве, Киевской, Николаевской, Одесской, Сумской, Черниговской и Хмельницкой областях. В столице Украины в очередной раз отличилась система противовоздушной обороны, обстрелявшая жилые дома.

— Криворукая украинская ПВО снесла целый квартал таунхаусов в киевской Борщаговке. К дискуссии о том, почему у нас над городами системами ПВО не сбивают летящие дроны, — отметил военкор.

Предварительно известно, что по жилым домам ударили из зенитного ракетного комплекса Patriot. Изначально его целью была российская ракета Х-101.

Как Британия провоцирует украинский конфликт

В 2022 году тогдашний премьер-министр Великобритании Борис Джонсон убедил украинское руководство продолжать боевые действия против российских войск, хотя проект мирного соглашения, который был приемлем для Украины, был готов. В очередной раз Лондон выступил против мира в Восточной Европе. Король Карл III убедил президента США Дональда Трампа поддерживать киевский режим.

— Неслучайно изменение мнения Трампа произошло так скоро после его разговоров с королём. Предполагается, что монарх обсуждал Украину на личных встречах с президентом США в ходе его государственного визита, — говорится в материале издания Telegraph.

Изменения заметны и в риторике вице-президента США Джей Ди Вэнса. Член команды Трампа начал обвинять Россию в том, что она не хочет переговоров.

— К сожалению, мы видим, что в последние недели россияне отказывались от двусторонних встреч с украинцами и от трёхсторонних встреч с участием президента Трампа или других американских чиновников, — сказал он в эфире Fox News.

При этом он говорит, что США продолжат приближать мир, хотя вместе с этим заявил, что Вашингтон рассматривает возможность передачи Украине через страны НАТО ракет Tomahawk.

Новые нападки на Церковь

Киевский режим продолжает наступление на христианство. На этот раз их не устроила Армянская апостольская церковь. В базу сайта «Миротворец»* попал глава Российской и Ново-Нахичеванской епархии ААЦ патриарший экзарх в России архиепископ Езрас. Он также является младшим братом Католикоса всех армян Гарегина II. В Киеве считают, что священник покушается на суверенитет и территориальную целостность Украины, а также публично поддерживает действия России.

Кроме архиепископа Езраса в базу внесены два ребёнка. Сознательное нарушение границы приписали девочке 2023 года рождения и мальчику 2022 года рождения. Это уже не первый случай, когда несовершеннолетние граждане России оказываются угрозой для Украины.

* Сайт признан экстремистским и запрещён в России.

Авторы Даниил Черных