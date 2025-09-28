В Киеве ЗРК Patriot поразил жилой квартал вместо российской ракеты

В сети появилось видео, на котором зафиксирован сбой в работе украинского зенитного ракетного комплекса Patriot во время отражения ракетного обстрела Киева. Как сообщает телеграм-канал «Военная хроника», одна из ракет комплекса сошла с траектории и поразила жилой квартал вместо российской крылатой ракеты Х-101.

Удары украинской ракеты по жилому дому в Киеве. Видео © Telegram / Военная хроника

Камеры наблюдения запечатлели, как после пуска зенитная ракета набрала скорость, после чего резко отклонилась от курса и улетела в сторону жилых зданий. Тем временем украинские спецслужбы пытаются предотвратить распространение в Сети кадров с последствиями ударов.

«Видно, как после пуска одна из ракет Patriot набирает скорость, а сразу после уходит с траектории и улетает в жилые кварталы», — говорится в публикации телеграм-канала.

Отмечается, что подобные камеры наблюдения, фиксирующие работу ПВО и последствия ударов, продолжают работать в Одессе, Днепропетровске, Харькове и других городах, находящихся под контролем киевского режима, несмотря на все предпринимаемые властями ограничительные меры.

Ранее Владимир Зеленский согласился с тезисом, что Украина пока далека от победы в конфликте с Россией. Во время интервью Axios экс-комик заявил, что Киев не проигрывает, но и не побеждает. В ходе беседы также упоминался скандал в Белом доме и заявление президента США Дональда Трампа, что у Украины отсутствуют необходимые козыри для достижения победы.