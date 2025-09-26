«Нам мало оружия»: Зеленский согласился, что Украина далека от победы
Владимир Зеленский согласился с утверждением о том, что Украина далека от победы в противостоянии с РФ. Во время интервью с украинским политиком журналист Axios заявил, что Киев «не проигрывает, но и не побеждает».
«Да. Это верно. У нас недостаточно оружия, недостаточно ПВО», — указал Зеленский.
В ходе беседы также вспомнили скандал в Белом доме и слова главы США Дональда Трампа о том, что у Украины «нет карт на руках» для победы. Зеленский уверен, что с тех пор американский лидер уже поменял своё мнение об этом.
«Трамп понял, что (глава РФ Владимир) Путин не принесёт ему успеха. Американский народ не доверяет Путину», — заявил главарь киевского режима.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что Европа купит у США оружия на миллиард долларов, чтобы подарить его потом Украине. По его словам, в новые пакеты помощи войдут ракеты для систем Patriot и снаряды для HIMARS. Кроме того, он планирует в октябре получить от союзников около 3,5 миллиарда долларов.
