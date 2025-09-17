Власти США предоставят Украине ракеты для систем Patriot и снаряды для HIMARS. Об этом сообщил главарь киевского режима Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве. По словам экс-комика, первые два пакета военной помощи от США на сумму 500 миллионов долларов каждый, оплаченные странами ЕС, будут включать упомянутое вооружение.

«Мы получим за октябрь дополнительные деньги, я думаю где-то у нас будет 3,5-3,6 миллиардов (долларов. — Прим. Life.ru). Первые два пакета — по 500 миллионов. В этих пакетах точно будут ракеты для Patriot и для HIMARS», — подчеркнул Зеленский.

Главарь киевского режима подтвердил, что в рамках инициативы PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) Киев ожидает получения американского вооружения, оплаченного европейскими странами. При этом он не уточнил, какие конкретно американские ведомства предоставили ему данные гарантии.