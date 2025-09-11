Зеленский признал, что ни у кого не хватит ракет для уничтожения всех БПЛА России
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin
Владимир Зеленский признался, что во всём мире нет такого количества ракет, чтобы сбить все дроны ВС РФ. Он также подчеркнул экономическую нецелесообразность использования дорогостоящих ракет для уничтожения относительно недорогих беспилотников.
«Европейские друзья и никто в мире просто не имеют в мире столько ракет, чтобы сбивать все виды дронов. Ракета, которая стоит миллион, какой бы она ни была, просто не может сбивать дроны, которые стоят десятки тысяч долларов, даже если это 100 тысяч долларов», — сказал экс-комик.
Зеленский призвал европейские страны объединить усилия и финансовые ресурсы для скорейшей разработки дронов-перехватчиков. Он акцентировал внимание на необходимости оперативной реализации проекта, избежании бюрократии и готовности к международному сотрудничеству.
Ранее Зеленский предложил Евросоюзу и Великобритании создать единую систему ПВО. Напомним, Украина может столкнуться с риском критической нехватки систем противовоздушной обороны на фоне пересмотра Пентагоном программы военной помощи, которая привела к значительному замедлению поставок вооружений.