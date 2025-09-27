В Британии раскрыли, что могло повлиять на позицию Трампа по Украине
Позиция президента США Дональда Трампа по украинскому вопросу могла претерпеть изменения под влиянием личных переговоров с королём Великобритании Карлом III. Такое предположение высказывает британское издание Telegraph со ссылкой на анонимные дипломатические источники.
«Неслучайно изменение мнения Трампа произошло так скоро после его разговоров с королём. Предполагается, что монарх обсуждал Украину на личных встречах с президентом США в ходе его государственного визита», — говорится в публикации.
Издание отмечает недавние высказывания Трампа после встречи с Владимиром Зеленским на Генеральной Ассамблее ООН. Тогда американский президент предположил, что Украина может вернуть свои изначальные границы при поддержке ЕС. Кроме того, в социальной сети Truth Social Трамп охарактеризовал действия России на Украине как «бесцельные», а саму Россию назвал «бумажным тигром», что свидетельствует о значительной корректировке его предыдущей позиции.
Ранее сообщалось, что Трамп отказался санкционировать передачу Украине крылатых ракет Tomahawk от имени стран НАТО. Данный пункт оказался единственным в перечне запросов киевского режима, который был отклонён американским лидером. Все остальные позиции, содержавшиеся в списке вооружений, получили официальную поддержку со стороны администрации США.
