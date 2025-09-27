На Западе узнали, какие слова Трампа напугали Зеленского
Меркурис: Зеленский напуган заявлением Трампа о дистанцировании США от Украины
Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff
Глава киевского режима Владимир Зеленский пребывает в ужасе и стрессе после заявления американского лидера Дональда Трампа, которое свидетельствует о намерении США дистанцироваться от конфликта на Украине. К такому выводу пришёл британский геополитический аналитик Александр Меркурис в ходе эфира на своём YouTube-канале.
«Единственное, в чём несмотря на всю непредсказуемость своей политики, Трамп остаётся последовательным, — это в его решимости увести США от прямого участия в конфликте на Украине», — сказал он.
Аналитик убеждён, что именно эта последовательность главы Белого дома повергает экс-комика в ужас. Меркурис добавил, что Зеленский напуган тем, насколько внезапно американская сторона лишила его прежней уверенности, «выбив почву из-под ног».
Напомним, что встреча Трампа и Зеленского продолжительностью около часа состоялась на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке 23 сентября. После переговоров глава киевского режима заявил о большем доверии со стороны американского лидера по сравнению с отношением к президенту России Владимиру Путину. На фоне этой уверенности Зеленский в ходе встречи вновь обратился с просьбой о вооружениях, на этот раз запросив у США поставки крылатых ракет «Томагавк».
