Новости СВО. Армия России освободила Дерилово, Майское и Степовое, украинская железная дорога выходит из строя после ударов БПЛА, Зеленский угрожает москвичам, 28 сентября Оглавление Донецкая Народная Республика, 28 сентября Днепропетровская область, 28 сентября Курская область, 28 сентября Удары по железнодорожной инфраструктуре Зеленский собрался отключить свет в Москве Российские войска продвигаются в Днепропетровской области вопреки заявлению главкома ВСУ Александра Сырского, Киев теряет контроль над сёлами у Красноармейска, Зеленский обиделся на Москву из-за наличия света — дайджест Life.ru. 27 сентября, 21:07 Армия России продвигается на Краснолиманском направлении. Обложка © ТАСС / Александр Река

Донецкая Народная Республика, 28 сентября

Сразу два населённых пункта освобождены в Донецкой Народной Республике. Под контролем России теперь Дерилово и Майское. Первый населённый пункт находится в семи километрах от Красного Лимана. Майское между Константиновкой и Красноармейском (Покровском).

— Группировка «Юг» расширяет зону контроля вокруг Часова Яра и создаёт предпосылки для захода на Константиновку с севера и отрезания её от Дружковки. На Константиновку уже выходят с юга и запада, — рассказал военный корреспондент Александр Коц.

По предварительной информации, на Покровском направлении также под наш контроль перешло село Дорожное. От этого населённого пункта менее десяти километров до Доброполья.

На севере ДНР бои продолжаются в Ямполе. Кроме того, наши подразделения двигаются к Дроновке.

Уничтоженные машины ВСУ, окраины Константиновки. Видео © Telegram / Поддубный |Z|О|V| edition

Днепропетровская область, 28 сентября

ВС РФ освободили в Днепропетровской области село Степовое. Таким образом, стык этого региона, Запорожья и ДНР под полным контролем Армии России. Этот населённый пункт стал пятнадцатым в Днепропетровской области, где поднят российский флаг. Примечательно, что несколько дней назад главком ВСУ Александр Сырский заявлял, что наступление наших войск остановлено, и заявлял об ухудшении ситуации для России, хотя ситуация в действительности иная.

— Территории большие, плотности войск недостаточные. И с нашей стороны, и с их стороны. Их там больше. Но для того, чтобы провести какое-то решительное наступление, у них не хватает сил и средств, — говорил Сырский.

Карта СВО на 28 сентября 2025 года. ВС РФ взяли под контроль населённый пункт Степовое Днепропетровской области. Фото © Telegram / DIVGEN 🚩 Карта СВО

Курская область, 28 сентября

ВСУ не предпринимали активных действий у Курской области. Новых атак на Тёткино не зафиксировано. При этом с Покровского направления киевские подразделения перебрасываются в Сумскую область. В приграничье отправляется личный состав 68-й отдельной егерской бригады ВСУ.

Удары по железнодорожной инфраструктуре

Российские войска ударили по железнодорожной инфраструктуре Украины, используемой для перевозки личного состава и вооружения в Донбасс. В Министерстве обороны сообщили, что атакованы были тяговые подстанции. Цели поражены в Винницкой, Одесской и Запорожской областях.

— Эта атака стала частью масштабного ночного удара России по Украине <…> Попадания были зафиксированы в шести разных локациях, включая железнодорожную инфраструктуру Одесской области и объекты в Днепропетровской области, — рассказал канал WarGonzo.

Зеленский собрался отключить свет в Москве

Владимир Зеленский грозит Москве ударами по энергетической инфраструктуре. Атаковать объекты, обеспечивающие столицу, он готов в отместку за пострадавшие украинские.

— Если угрожает блэкаут, например, столице Украины, то должны знать в Москве, что будет блэкаут в столице России, — сказал украинский диктатор.

По его словам, атаку на инфраструктуру Москвы он обсуждал с президентом США Дональдом Трампом. В России признают, что удары по энергетическим объектам Украины наносятся, но только по тем, что используются в интересах ВСУ. Зеленский же в очередной раз собирается прибегнуть к террористической тактике.

Авторы Даниил Черных