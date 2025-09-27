Новости СВО. Армия России выбила ВСУ из Юнаковки и приближается Красному Лиману, Зеленский просит у США ракеты Tomahawk, 27 сентября Оглавление Донецкая Народная Республика, 27 сентября Сумская область, 27 сентября Зеленский о новых границах Украины Какого оружия киевский режим хочет от Дональда Трампа ВС РФ создали плацдарм для наступления на Сумы, Зеленский заговорил об отказе от территорий, Украина хочет ракеты, способные ударить по Москве, — дайджест Life.ru. 26 сентября, 21:07 Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Донецкая Народная Республика, 27 сентября

По предварительным данным, в ДНР российские войска освободили Шандриголово и Дерилово. ВС РФ стали ещё ближе к Красному Лиману. Этот город наши подразделения покинули в 2022 году.

Продолжается плач по Красноармейску (Покровску). Бывший вэсэушник Виктор Таран жалуется, что все пути в этот город и Димитров (Мирноград) находятся под контролем Армии России.

— Не нужно быть военным экспертом, чтобы увидеть на карте, что войска находятся в полуокружении. Руководство должно принять необходимые меры для усиления наших сил в Покровской агломерации. Нужно действовать! — посетовал он.

Авторы канала «Архангел спецназа» считают, что ВСУ в ближайшее время могут начать контратаку у Шахова. На этот участок уже переброшены подразделения киевской 253-й отдельной штурмовой бригады. В районе Новоторецкого ведётся поиск ДРГ.

Воины-гвардейцы Алейского мотострелкового соединения группировки войск «Центр» уничтожили блиндаж противника и сорвали ротацию подразделений ВСУ на Красноармейском направлении. Видео © Telegram / Минобороны России

Сумская область, 27 сентября

Министерство обороны подтвердило переход Юнаковки под контроль России. Александр Коц отмечает, что теперь операцию по освобождению Курской области можно считать завершённой. Через этот населённый пункт в своё время Киев перебрасывал на российскую территорию свой личный состав и технику.

— Выбив из него противника, мы нарушили всю его логистику в приграничье и лишили его физической возможности повторить курскую авантюру. Теперь Юнаковка войдёт в буферную зону между двумя странами. Более того, этот населённик — идеальный плацдарм для наступления на Сумы, — пишет военкор.

Военный корреспондент Евгений Поддубный обращает внимание на прямую дорогу, связывающую Юнаковку и Сумы. По его мнению, взятие областного центра, возможно, входит в планы военно-политического руководства России.

Штурмовые подразделения ВДВ группировки «Север» завершили освобождение населённого пункта Юнаковка Сумской области. Фото © Telegram / DIVGEN 🚩 Карта СВО

Зеленский о новых границах Украины

Владимир Зеленский заявил о готовности обсуждать новые границы Украины, но только в том случае, если у Киева не будет сил для наступления на новые российские регионы.

— Если у нас не будет сил вернуть эти территории, то мы готовы говорить об этом, мы готовы вернуть их когда-нибудь в будущем дипломатическим путём, не оружием, — сказал украинский диктатор.

В интервью изданию Axios он объяснил, что сейчас у его войск нехватка оружия, БПЛА, артиллерии, ракет, а также систем ПВО.

Какого оружия киевский режим хочет от Дональда Трампа

Британское издание The Telegraph сообщает, что Владимир Зеленский просил у президента США Дональда Трампа ракеты Tomahawk. По мнению главы киевского режима, наличие такого оружия могло бы активизировать переговорный процесс со стороны России. По данным журналистов, свои хотелки Зеленский озвучил на закрытой встрече, состоявшейся в рамках заседания Организации Объединённых Наций. Ранее с такой же просьбой он обращался к Джо Байдену, но тот отказал.

Ракета BGM-109 Tomahawk была принята на вооружение в 1983 году. Существует несколько модификаций. Их дальность достигает 2500 километров. То есть под ударом могут оказаться Москва, Санкт-Петербург, Казань, Мурманск и даже Екатеринбург. Однако передача самих ракет должна будет сопровождаться и передачей пусковых установок. Пока президент США отказывается вооружать Украину этими крылатыми ракетами. Планировалось, что сделать это можно было через страны НАТО.

Авторы Даниил Черных