Зеленский заявил, что готов обсуждать новые границы де-факто

Зеленский допустил возможность обсуждения фактически сложившихся границ с Россией, если у Вооруженных сил Украины не хватит ресурсов для освобождения всех утерянных территорий. Об этом он заявил в интервью изданию Axios.

«Если завтра будет прекращение огня… Если у нас не будет сил вернуть эти территории, то мы готовы говорить об этом, мы готовы вернуть их когда-нибудь в будущем дипломатическим путём, не оружием», — заявил Зеленский.