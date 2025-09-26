Интервидение
26 сентября, 10:56

Зеленский заявил, что готов обсуждать новые границы де-факто

Обложка © ТАСС / Zuma

Зеленский допустил возможность обсуждения фактически сложившихся границ с Россией, если у Вооруженных сил Украины не хватит ресурсов для освобождения всех утерянных территорий. Об этом он заявил в интервью изданию Axios.

«Если завтра будет прекращение огня… Если у нас не будет сил вернуть эти территории, то мы готовы говорить об этом, мы готовы вернуть их когда-нибудь в будущем дипломатическим путём, не оружием», — заявил Зеленский.

Ранее президент США Дональд заявил, что Украина может вернуть свои территории, существовавшие на момент обретения независимости, но для этого ей потребуется поддержка Евросоюза. Трамп призвал Киев набраться терпения и искать финансирование в Европе и НАТО. Однако на Западе считают, что эти слова не стоит понимать прямо — они могут служить для Зеленского негативным знаком.

