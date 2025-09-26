Интервидение
26 сентября, 09:31

Российские войска освободили Юнаковку в Сумской области

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

ВС РФ освободили Юнаковку в Сумской области, сообщило Минобороны РФ.

Успехи на этом направлении показали подразделения группировки войск «Север», они продвинулись в глубину обороны противника в Сумской области и взяли Юнаковку.

Минобороны показало карту: ВС РФ продвинулись в ДНР, ЛНР и на Купянском направлении
Минобороны показало карту: ВС РФ продвинулись в ДНР, ЛНР и на Купянском направлении

Напомним, что накануне МО РФ показало актуальную карту вех освобождённых в ходе спецоперации территорий. С начала 2025 года российские ВС сумели освободить уже 4 714 квадратных километров — это около 45 Парижей. Под контроль взято 205 населённых пунктов.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

