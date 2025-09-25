4 714 кв. км: Опубликована актуальная карта освобождённых территорий в зоне СВО в 2025 году

Российские войска с начала 2025 года освободили более 4 714 квадратных километров в зоне СВО. Минобороны России привело данные по каждому региону, а также опубликовало актуальную карту подконтрольных территорий.

Вктуальная карта освобождённых территорий в зоне СВО в 2025 году. Фото © Минобороны РФ

В ДНР освобождено свыше 3 308 кв.км

В ЛНР — более 205 кв.км

В Харьковской области свыше 542 кв.км

В Запорожской области более 261 кв.км

В Сумской области свыше 223 кв.км

В Днепропетровской области более 175 кв.км.

С начала года также были освобождены и перешли под полный контроль Вооружённых Сил РФ 205 населённых пунктов.

При этом продолжается операция по взятию «третьей столицы Украины» — Купянска. Там освобождено уже более 65% зданий. Этот город считается важным логистическим узлом на востоке Харьковской области. Контроль над городом открывает российским войскам путь к Славянско-Краматорской агломерации — ключевым оборонительным позициям ВСУ на Донбассе.