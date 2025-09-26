Интервидение
26 сентября, 06:56

Армия России освободила в ходе СВО земли площадью в 45 Парижей и идёт вперёд

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Hamara

Площадь земель, освобождённых Армией России в ходе выполнения задач СВО, сопоставима с территорией около 45 городов Париж — каждого площадью 105,4 квадратных километра. Об этом РИА «Новости» заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

«Площадь освобождённых территорий равна примерно площади 45 Парижей. Наши войска продолжают продвигаться вперёд, освобождая исконно русские земли от нацистской заразы режима (Владимира) Зеленского», — отметил Рогов.

Минобороны показало карту: ВС РФ продвинулись в ДНР, ЛНР и на Купянском направлении
Ранее в Министерстве обороны показали актуальную карту, на которой изображены все освобождённые в ходе спецоперации территории. К примеру, с начала 2025 года российские военнослужащие сумели освободить уже 4 714 квадратных километров.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

