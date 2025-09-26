Площадь земель, освобождённых Армией России в ходе выполнения задач СВО, сопоставима с территорией около 45 городов Париж — каждого площадью 105,4 квадратных километра. Об этом РИА «Новости» заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

Ранее в Министерстве обороны показали актуальную карту, на которой изображены все освобождённые в ходе спецоперации территории. К примеру, с начала 2025 года российские военнослужащие сумели освободить уже 4 714 квадратных километров.