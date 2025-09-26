Новости СВО. ВС РФ добивают противника у Константиновки и продвигаются в Волчанске, ВСУ ударили по АЭС в Курской области, наёмники становятся основной силой Киева, 26 сентября Оглавление Донецкая Народная Республика, 26 сентября Курская область, 26 сентября Харьковская область, 26 сентября Почему дезертируют из ВСУ Откуда Киев будет набирать наёмников Армия России выдавливает ВСУ из ДНР, Киев пытается спровоцировать ядерную катастрофу в приграничье, Украина сделала ставку на иностранцев в своих войсках — дайджест Life.ru. 25 сентября, 21:07 Армия России расширяет позиции у Волчанска. Обложка © РИА Новости / Станислав Красильников

Донецкая Народная Республика, 26 сентября

В общей сложности с начала 2025 года российские войска освободили больше 3,3 тысячи квадратных километров в ДНР. Армия России заняла новые позиции у Ямполя. Это стало возможным после уничтожения боевиков в Серебрянском лесничестве. Под огневой контроль взята трасса между Северском и Красным Лиманом. В районе последнего населённого пункта «Герань» поразила командный пункт ВСУ. Продолжается зачистка Кировска (Заречное). У Клебан-Быкского водохранилища украинские подразделения продолжают нести потери.

— При попытке вырваться из окружения в районе южнее Клебан-Быкского водохранилища в ДНР уничтожены две штурмовые группы противника. За сутки в данном районе освобождено 5,1 кв. км территории, — сообщили в Минобороны.

Под Шандриголово Киев перебросил дополнительные силы. Подразделения артиллеристов и миномётчиков находятся у села Крымки и Александровка.

Мотострелки группировки войск «Южная» уничтожили личный состав ВСУ, заблокированный в районе Клебан-Быкского водохранилища. Видео © Telegram / Минобороны России

Курская область, 26 сентября

ВСУ прекратили наступать на территорию Курской области, но начали ядерный террор. Украинский дрон атаковал Курскую АЭС-2. Повреждено одно здание, однако пожара удалось избежать. В свою очередь, наши войска наносят удары по скоплению ВСУ в Сумской области. Группировка «Север» отбила контратаки в Варачине, Кондратовке и Алексеевке. ВС РФ с начала года взяли под контроль уже 223 квадратных километра Сумщины.

Харьковская область, 26 сентября

В Харьковской области под контроль наших войск в 2025 году перешло 542 квадратных километра. Армия России продолжает бои за Купянск и Волчанск. В последнем штурмовики заняли территорию маслоэкстракционного завода. Сейчас ВС РФ проводят операцию, цель которой — отрезать противника от снабжения. Вместе с этим ВСУ отодвигают от Липцов.

Карта СВО на 26 сентября 2025 года. Армия России продолжает бои за Волчанск. Фото © Telegram / DIVGEN 🚩 Карта СВО

Почему дезертируют из ВСУ

Бывший командир 155-й бригады ВСУ Дмитрий Рюмшин объяснил украинским журналистам, почему мужчины бегут из украинских подразделений. По его словам, одной из причин является отсутствие сроков службы. Кроме того, в вооружённые формирования попадают те, кто и не хотел идти воевать. Те же, кто был мотивирован, оказываются в других подразделениях, в итоге в бой идут украинцы, не желающие стрелять. Комбриг назвал ещё одну важную проблему.

— Недоверие к военно-политическому руководству страны, а именно — к главкому ВСУ, — отметил Рюмшин.

Сам же он находится под следствием. В его подчинении находились те, кто обучался во Франции, а позже был отправлен под Красноармейск. Там бригада «Анны Киевской» понесла серьёзные потери. Рюмшин считает: дело против него связано с тем, что военное руководство Украины нашло того, кого можно обвинить в провалах на фронте.

Откуда Киев будет набирать наёмников

Итальянское издание L'AntiDiplomatico выяснило, что в некоторых подразделениях ВСУ наёмников больше, чем украинцев. При этом на Украине собираются увеличить количество вооружённых иностранцев.

— Есть все основания считать, что мы будем привлекать больше новобранцев: иностранцев из бедных стран Латинской Америки и Африки, но мы пока не располагаем общим государственным механизмом для набора этих людей, — заявил экс-депутат Верховной рады Игорь Луценко.

Авторы материала отметили и других наёмников. Это лидеры европейских государств, поддерживающие Украину, но местные жители не согласны с ними и пытаются отстоять своё будущее без войны с Россией.

