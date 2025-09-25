Украинский дрон атаковал строящееся здание Курской АЭС-2

В Курчатове украинский беспилотник попытался атаковать строящуюся Курскую АЭС-2. Как сообщил у себя в Telegram-канале губернатор региона Александр Хинштейн, вражеский БПЛА задел одно из строений станции.

Здание оказалось повреждено осколками, но угрозы пожара не возникло. Пострадавших нет, работа Курской АЭС-2 продолжается в штатном режиме.

«Варварские преступления ВСУ не прекращаются», — охарактеризовал произошедшее глава региона.

Строящаяся Курская АЭС-2 должна заменить действующие энергоблоки первой Курской АЭС, которые постепенно выводятся из эксплуатации. Станция станет одной из самых современных в России.