Балицкий назвал актом ядерного терроризма удар ВСУ по последней линии ЗАЭС

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий назвал атаку украинских сил на критически важную инфраструктуру ЗАЭС актом ядерного терроризма. Об этом он написал в своём Telegram-канале.

«23 сентября 2025 года вооружённые формирования Украины совершили очередной акт ядерного терроризма, нанеся удар по критически важной инфраструктуре Запорожской АЭС», — заявил он.

В результате обстрела была повреждена и отключена высоковольтная линия «Днепровская» — последняя функционирующая внешняя линия, обеспечивавшая электроснабжение станции.

Как ранее сообщал Life.ru, Запорожская атомная электростанция перешла на резервное питание от дизель-генераторов после отключения последней внешней линии электропередачи. Станция полностью обесточена от последней питающей линии «Днепровская». При этом имеющихся запасов топлива достаточно для обеспечения непрерывной работы генераторов.