24 сентября, 09:18

Балицкий назвал актом ядерного терроризма удар ВСУ по последней линии ЗАЭС

Обложка © Wikipedia

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий назвал атаку украинских сил на критически важную инфраструктуру ЗАЭС актом ядерного терроризма. Об этом он написал в своём Telegram-канале.

«23 сентября 2025 года вооружённые формирования Украины совершили очередной акт ядерного терроризма, нанеся удар по критически важной инфраструктуре Запорожской АЭС», — заявил он.

В результате обстрела была повреждена и отключена высоковольтная линия «Днепровская» — последняя функционирующая внешняя линия, обеспечивавшая электроснабжение станции.

Черничук сообщил о повреждении резервной линии питания ЗАЭС со стороны Украины

Как ранее сообщал Life.ru, Запорожская атомная электростанция перешла на резервное питание от дизель-генераторов после отключения последней внешней линии электропередачи. Станция полностью обесточена от последней питающей линии «Днепровская». При этом имеющихся запасов топлива достаточно для обеспечения непрерывной работы генераторов.

Наталья Афонина
