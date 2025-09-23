Интервидение
23 сентября, 15:57

Запорожскую АЭС отключили от всех внешних источников питания

Яшина: ЗАЭС перевели на резервное питание от дизель-генераторов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / IrynaL

Запорожская атомная электростанция перешла на электроснабжение от резервных дизель-генераторов после отключения последней внешней линии электропередачи. Соответствующее заявление сделала директор по коммуникациям станции Евгения Яшина.

«В настоящее время питание собственных нужд станции, необходимых для обеспечения безопасности, осуществляется от резервных дизель-генераторов. Все они были штатно запущены и работают в нормальном режиме», — передаёт её слова ТАСС.

Представитель уточнила, что станция полностью отключена от последней питавшей её линии «Днепровская». Тем не менее пока текущих запасов топлива достаточно для бесперебойной работы генераторов.

Ранее стало известно, что вторая резервная высоковольтная линия внешнего энергоснабжения ЗАЭС «Ферросплавная-1» на контролируемой Украиной территории была повреждена. Линия имеет напряжение 330 киловольт. Питание станции отключено уже пятый месяц и неясно, кто будет её восстанавливать.

Юлия Сафиулина
