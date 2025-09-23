Запорожскую АЭС отключили от всех внешних источников питания

Запорожская атомная электростанция перешла на электроснабжение от резервных дизель-генераторов после отключения последней внешней линии электропередачи. Соответствующее заявление сделала директор по коммуникациям станции Евгения Яшина.

«В настоящее время питание собственных нужд станции, необходимых для обеспечения безопасности, осуществляется от резервных дизель-генераторов. Все они были штатно запущены и работают в нормальном режиме», — передаёт её слова ТАСС.

Представитель уточнила, что станция полностью отключена от последней питавшей её линии «Днепровская». Тем не менее пока текущих запасов топлива достаточно для бесперебойной работы генераторов.

Ранее стало известно, что вторая резервная высоковольтная линия внешнего энергоснабжения ЗАЭС «Ферросплавная-1» на контролируемой Украиной территории была повреждена. Линия имеет напряжение 330 киловольт. Питание станции отключено уже пятый месяц и неясно, кто будет её восстанавливать.