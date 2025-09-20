Черничук сообщил о повреждении резервной линии питания ЗАЭС со стороны Украины
Обложка © Telegram / ЗАЭС. Официально
Директор Запорожской атомной электростанции Юрий Черничук сообщил о повреждении второй резервной высоковольтной линии внешнего энергоснабжения ЗАЭС «Ферросплавная-1» на контролируемой Украиной территории. Линия имеет напряжение 330 киловольт.
«Будет ли она восстановлена или нет — это будет решение либо какого-то международного соглашения, либо той стороны», — отметил Черничук, комментарий которого приводит ТАСС.
Он добавил, что линия питания станции отключена уже пятый месяц и неясно, кто будет её восстанавливать.
Ранее МАГАТЭ сообщило о нарушении ядерной безопасности на ЗАЭС по шести из семи критериев. Гендиректор агентства Рафаэль Гросси отметил, что продолжающиеся боевые действия, в том числе в непосредственной близости от станции, вызывают глубокую озабоченность и увеличивают риски.