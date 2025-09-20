Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 сентября, 04:08

Черничук сообщил о повреждении резервной линии питания ЗАЭС со стороны Украины

Обложка © Telegram / ЗАЭС. Официально

Обложка © Telegram / ЗАЭС. Официально

Директор Запорожской атомной электростанции Юрий Черничук сообщил о повреждении второй резервной высоковольтной линии внешнего энергоснабжения ЗАЭС «Ферросплавная-1» на контролируемой Украиной территории. Линия имеет напряжение 330 киловольт.

«Будет ли она восстановлена или нет — это будет решение либо какого-то международного соглашения, либо той стороны», отметил Черничук, комментарий которого приводит ТАСС.

Он добавил, что линия питания станции отключена уже пятый месяц и неясно, кто будет её восстанавливать.

ВСУ атаковали заправку в городе-спутнике ЗАЭС
ВСУ атаковали заправку в городе-спутнике ЗАЭС

Ранее МАГАТЭ сообщило о нарушении ядерной безопасности на ЗАЭС по шести из семи критериев. Гендиректор агентства Рафаэль Гросси отметил, что продолжающиеся боевые действия, в том числе в непосредственной близости от станции, вызывают глубокую озабоченность и увеличивают риски.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • Запорожская АЭС
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar