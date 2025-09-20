Черничук сообщил о повреждении резервной линии питания ЗАЭС со стороны Украины

Директор Запорожской атомной электростанции Юрий Черничук сообщил о повреждении второй резервной высоковольтной линии внешнего энергоснабжения ЗАЭС «Ферросплавная-1» на контролируемой Украиной территории. Линия имеет напряжение 330 киловольт.

«Будет ли она восстановлена или нет — это будет решение либо какого-то международного соглашения, либо той стороны», — отметил Черничук, комментарий которого приводит ТАСС.

Он добавил, что линия питания станции отключена уже пятый месяц и неясно, кто будет её восстанавливать.