ВСУ атаковали заправку в городе-спутнике ЗАЭС
Два человека ранены в Энергодаре в результате удара дрона ВСУ
Дроны ВСУ атаковали автозаправку в городе-спутнике Запорожской АЭС, в результате пострадало два человека, также повреждено несколько машин. Об этом сообщил мэр Энергодара Максим Пухов.
«На данный момент известно о двух пострадавших среди гражданского населения. Медиками им была оказана вся необходимая помощь. Эта преднамеренная атака по объекту гражданской инфраструктуры, не имеющей военного значения, является попыткой запугать жителей города», — говорится в сообщении.
По словам Пухова, обстановка в городе под контролем.
А ранее дроны ВСУ дважды пытались убить электриков во время ремонта ЛЭП в Энергодаре. Беспилотник поразил бригаду специалистов, к счастью, никто не погиб, повреждения получил служебный автомобиль.