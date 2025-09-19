ВСУ атаковали заправку в городе-спутнике ЗАЭС

Дроны ВСУ атаковали автозаправку в городе-спутнике Запорожской АЭС, в результате пострадало два человека, также повреждено несколько машин. Об этом сообщил мэр Энергодара Максим Пухов.

«На данный момент известно о двух пострадавших среди гражданского населения. Медиками им была оказана вся необходимая помощь. Эта преднамеренная атака по объекту гражданской инфраструктуры, не имеющей военного значения, является попыткой запугать жителей города», — говорится в сообщении.

ВСУ атаковали заправку в Энергодаре. Фото © Telegram/Пухов LIVE

По словам Пухова, обстановка в городе под контролем.