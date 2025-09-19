Интервидение
19 сентября, 14:32

ВСУ атаковали заправку в городе-спутнике ЗАЭС

ВСУ атаковали заправку в Энергодаре. Фото © Telegram/Пухов LIVE

Дроны ВСУ атаковали автозаправку в городе-спутнике Запорожской АЭС, в результате пострадало два человека, также повреждено несколько машин. Об этом сообщил мэр Энергодара Максим Пухов.

«На данный момент известно о двух пострадавших среди гражданского населения. Медиками им была оказана вся необходимая помощь. Эта преднамеренная атака по объекту гражданской инфраструктуры, не имеющей военного значения, является попыткой запугать жителей города», — говорится в сообщении.

По словам Пухова, обстановка в городе под контролем.

Поток «‎обратных» беженцев хлынул из Европы в Энергодар
Поток «‎обратных» беженцев хлынул из Европы в Энергодар

А ранее дроны ВСУ дважды пытались убить электриков во время ремонта ЛЭП в Энергодаре. Беспилотник поразил бригаду специалистов, к счастью, никто не погиб, повреждения получил служебный автомобиль.

