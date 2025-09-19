Поток «обратных» беженцев хлынул из Европы в Энергодар
Пухов: Уехавшие жители Энергодара возвращаются из ЕС из-за сокращения пособий
Жители Энергодара Запорожской области, покинувшие Родину в начале СВО, начали массово возвращаться в уже российский город из стран Европы. Об этом сообщил глава администрации города Максим Пухов в беседе с РИА «Новости».
По словам чиновника, на такое решение людей влияют два ключевых фактора. Первый связан с ухудшением условий жизни для переселенцев в Европе, где сокращаются размеры выплачиваемых пособий. Второй фактор — это собственная оценка горожанами обстановки в Энергодаре, где работают все социальные учреждения и продолжает развиваться бизнес.
«Степень опасности в городе не настолько высока, как им это демонстрируется той стороной», — заявил глава администрации.
Ранее Life.ru писал, что украинские дроны дважды пытались атаковать рабочих в Энергодаре, когда те чинили линии электропередач. В результате инцидента пострадал автомобиль, принадлежащий организации, человеческих жертв удалось избежать.