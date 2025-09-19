Поток «‎обратных» беженцев хлынул из Европы в Энергодар

Жители Энергодара Запорожской области, покинувшие Родину в начале СВО, начали массово возвращаться в уже российский город из стран Европы. Об этом сообщил глава администрации города Максим Пухов в беседе с РИА «Новости».

По словам чиновника, на такое решение людей влияют два ключевых фактора. Первый связан с ухудшением условий жизни для переселенцев в Европе, где сокращаются размеры выплачиваемых пособий. Второй фактор — это собственная оценка горожанами обстановки в Энергодаре, где работают все социальные учреждения и продолжает развиваться бизнес.

«Степень опасности в городе не настолько высока, как им это демонстрируется той стороной», — заявил глава администрации.