Владимир Путин
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 сентября, 12:40

Поток «‎обратных» беженцев хлынул из Европы в Энергодар

Пухов: Уехавшие жители Энергодара возвращаются из ЕС из-за сокращения пособий

Обложка © Telegram / Пухов LIVE

Обложка © Telegram / Пухов LIVE

Жители Энергодара Запорожской области, покинувшие Родину в начале СВО, начали массово возвращаться в уже российский город из стран Европы. Об этом сообщил глава администрации города Максим Пухов в беседе с РИА «Новости».

По словам чиновника, на такое решение людей влияют два ключевых фактора. Первый связан с ухудшением условий жизни для переселенцев в Европе, где сокращаются размеры выплачиваемых пособий. Второй фактор — это собственная оценка горожанами обстановки в Энергодаре, где работают все социальные учреждения и продолжает развиваться бизнес.

«Степень опасности в городе не настолько высока, как им это демонстрируется той стороной», — заявил глава администрации.

Лихачёв: ВСУ ежедневно наносят удары по Запорожской АЭС
Лихачёв: ВСУ ежедневно наносят удары по Запорожской АЭС

Ранее Life.ru писал, что украинские дроны дважды пытались атаковать рабочих в Энергодаре, когда те чинили линии электропередач. В результате инцидента пострадал автомобиль, принадлежащий организации, человеческих жертв удалось избежать.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Общество
  • Запорожская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar