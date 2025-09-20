Балицкий предупредил о риске радиационной катастрофы на Запорожской АЭС

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий предупредил о возможных катастрофических последствиях атак ВСУ на Запорожскую АЭС. Об этом он заявил в своём Telegram-канале.

«Задумайтесь, что бы случилось, если бы один из этих ударов пришёлся в реактор или хранилище отработанного топлива? Радиационная катастрофа затронула бы не только Запорожскую область, не только Россию, но и всю Европу! Но киевскому режиму плевать. Они готовы рискнуть будущим всей планеты ради своих политических амбиций», — написал он.

Губернатор подчеркнул, что регулярные обстрелы Запорожской атомной электростанции со стороны украинских сил создают угрозу масштабной радиационной катастрофы, которая может затронуть не только регион, но и всю Европу.