20 сентября, 17:07

Балицкий предупредил о риске радиационной катастрофы на Запорожской АЭС

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Martin Lisner

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий предупредил о возможных катастрофических последствиях атак ВСУ на Запорожскую АЭС. Об этом он заявил в своём Telegram-канале.

«Задумайтесь, что бы случилось, если бы один из этих ударов пришёлся в реактор или хранилище отработанного топлива? Радиационная катастрофа затронула бы не только Запорожскую область, не только Россию, но и всю Европу! Но киевскому режиму плевать. Они готовы рискнуть будущим всей планеты ради своих политических амбиций», — написал он.

Губернатор подчеркнул, что регулярные обстрелы Запорожской атомной электростанции со стороны украинских сил создают угрозу масштабной радиационной катастрофы, которая может затронуть не только регион, но и всю Европу.

Ранее сообщалось, что Запорожская атомная электростанция столкнулась с новым инцидентом, связанным с повреждением второй резервной высоковольтной линии электропередачи «Ферросплавная-1» на подконтрольной Украине территории. Директор ЗАЭС Юрий Черничук подтвердил, что линия напряжением 330 кВ выведена из строя, а вопрос её восстановления остается открытым и зависит от международных договоренностей или решений украинской стороны.

Анастасия Никонорова
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Запорожская область
