Российские войска проводят зачистку Кировска в ДНР
Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов
Российские войска проводят зачистку Кировска в ДНР, освобождение города завершается. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
На этом направлении работают подразделения группировки войск «Запад».
Накануне МО РФ сообщило, что Кировск Донецкой Народной Республики практически полностью взят под контроль российскими военными. Штурмовики вышли на северо-западные окраины города. Для обороны населённого пункта ВСУ использовали свою излюбленную тактику, превратив каждый дом и подвалы в хорошо укреплённые опорные пункты. Но это не остановило подразделения группировки войск «Запад». Наши парни использовали эффект внезапности.
