25 сентября, 09:43

Российские войска проводят зачистку Кировска в ДНР

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Российские войска проводят зачистку Кировска в ДНР, освобождение города завершается. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

На этом направлении работают подразделения группировки войск «Запад».

Клин через реку: Стало известно, как наши парни одолели 19 батальонов ВСУ в Кировске

Накануне МО РФ сообщило, что Кировск Донецкой Народной Республики практически полностью взят под контроль российскими военными. Штурмовики вышли на северо-западные окраины города. Для обороны населённого пункта ВСУ использовали свою излюбленную тактику, превратив каждый дом и подвалы в хорошо укреплённые опорные пункты. Но это не остановило подразделения группировки войск «Запад». Наши парни использовали эффект внезапности.

