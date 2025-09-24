Украинские вооружённые силы сосредоточили под Кировском значительную группировку войск, но продуманная тактика позволила российским военным их одолеть. Как сообщили в Министерстве обороны России, противник стянул на этот участок фронта внушительные силы в количестве трёх бригад.

Для обороны Кировска противник использовал свою типичную тактику, превратив каждый дом и подвалы в хорошо укреплённые опорные пункты. Для защиты от штурмов ВСУ применяли инженерные заграждения и сплошное минирование участков местности. Украинские военные маскировали свои позиции в лесу и оборудовали оборонительные опорники вдоль реки Жеребец. Но это не остановило подразделения группировки российских войск «Запад». Наши парни использовали эффект внезапности и, сходу форсировав реку, вклинились в глубину обороны врага. Теперь они ведут зачистку села от остатков 63-й механизированной бригады ВСУ.