Залужный: Фронт сдвигается на запад из-за тактики войск РФ, ВСУ сдают позиции
Обложка © ТАСС / Alberto Pezzali
Украинские вооружённые силы теряют позиции, а линия фронта непрерывно смещается на запад под натиском Российской армии. Расстановку сил на поле боя оценил бывший главнокомандующий ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный в своей авторской колонке.
Дипломат констатировал, что российские войска, применяя тактику массированных штурмов малыми группами и используя БПЛА для нарушения логистики, добиваются успеха.
«Рано или поздно, с учётом возможности с помощью БПЛА перекрывать нам логистику, это приводит к потере нашими подразделениями позиций. А это ведёт, несомненно, к изменению конфигурации линии столкновения и создаёт угрозу подхода к другим позициям. И таким образом, благодаря указанной тактике засыпания наших позиций большим количеством штурмов малыми группами, фронт непрерывно двигается, к сожалению, в нашу сторону», — написал Залужный в статье для издания «Зеркало недели».
Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что российскими военными практически полностью взят под контроль населённый пункт Кировск в Донецкой Народной Республике. Кроме того, подразделения Вооружённых Сил Российской Федерации продолжают успешно выполнять поставленные задачи в районе города Купянск Харьковской области. На данном этапе под их контроль перешло 5667 строений из 8667.
