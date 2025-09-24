Залужный заметил сдвиг фронта на запад из-за «‎неудержимой» тактики российских военных

Украинские вооружённые силы теряют позиции, а линия фронта непрерывно смещается на запад под натиском Российской армии. Расстановку сил на поле боя оценил бывший главнокомандующий ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный в своей авторской колонке.

Дипломат констатировал, что российские войска, применяя тактику массированных штурмов малыми группами и используя БПЛА для нарушения логистики, добиваются успеха.

«Рано или поздно, с учётом возможности с помощью БПЛА перекрывать нам логистику, это приводит к потере нашими подразделениями позиций. А это ведёт, несомненно, к изменению конфигурации линии столкновения и создаёт угрозу подхода к другим позициям. И таким образом, благодаря указанной тактике засыпания наших позиций большим количеством штурмов малыми группами, фронт непрерывно двигается, к сожалению, в нашу сторону», — написал Залужный в статье для издания «Зеркало недели».