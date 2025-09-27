Российские войска уничтожили подстанции ВСУ для перевозки техники в Донбасс

Российские войска нанесли поражение подстанциям, которые использовались ВСУ для транспортировки вооружений и военной техники в зону конфликта в Донбассе по железной дороге. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

«Нанесено поражение тяговым подстанциям, используемым для обеспечения железнодорожных перевозок вооружения и военной техники в районы боевых действий на Донбассе, местам хранения и пуска БПЛА дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 138 районах», — говорится в сообщении ведомства.

Как уточнили в Минобороны, удары наносились с использованием оперативно-тактической авиации, ударных БПЛА, ракет и артиллерии.

Ранее сообщалось, что ВС РФ минувшей ночью провели масштабные удары по военным объектам на территории Украины. В частности, повреждена критическая инфраструктура.