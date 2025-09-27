Российская армия в ночное время провела масштабные удары по военным объектам на территории Украины. В частности, повреждена критическая инфраструктура.

Согласно собранной информации, в Винницкой области был атакован объект критической инфраструктуры, где возник пожар и было нарушено железнодорожное сообщение. Воздушная тревога и сообщения о прилётах фиксировались в Киевской, Полтавской, Черниговской, Житомирской и Кировоградской областях.

Последствия удара ВС РФ. Фото © Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям

На подконтрольной киевскому режиму территории Запорожья в результате атаки часть жилых районов осталась без электроснабжения, о чём передают украинские СМИ. В Днепропетровской области, по заявлениям местных властей, зафиксированы повреждения, в том числе на территории одного из промышленных предприятий.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские вооружённые силы установили контроль над населённым пунктом Юнаковка в Сумской области. По оценке военных корреспондентов, занятие данного плацдарма создаёт условия для развёртывания наступательных действий Воздушно-космических сил в направлении областного центра. Отмечается, что следующим логическим этапом операции может стать наступление на город Сумы.