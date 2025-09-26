Интервидение
26 сентября, 12:27

Юнаковка наша, Сумам приготовиться: Военкор заявил о новых оперативных возможностях для ВС РФ

Обложка © Telegram / Минобороны России

Установление контроля над Юнаковкой в Сумской области открывает российским войскам оперативные возможности для дальнейшего продвижения. Такое заявление сделал военный корреспондент Александр Коц в телеграм-канале.

«Российское командование наверняка рассматривает и такой вариант», предположил журналист относительно потенциального наступления на Сумы.

Коц отметил, что занятие Юнаковки, являвшегося ключевым логистическим узлом для ВСУ в период операции в Курской области, позволяет считать данную кампанию завершённой. По его оценке, населённый пункт теперь представляет собой идеальный плацдарм для развития успеха группировки войск «Север».

Напомним, сегодня Минобороны России отчиталось об освобождении Юнаковки в Сумской области. Отличились бойцы ГРВ «Северян», которые выбили противника с оборонительных позиций, продвинулись в глубину и взял населённый пункт под контроль.

