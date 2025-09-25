Интервидение
25 сентября, 15:35

Два направления: Раскрыты возможные сценарии наступления ВСУ в 2026 году

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PumpedVisuals

В 2026 году вероятны попытки украинских войск начать наступление в Сумском регионе и прорваться к Крымскому полуострову. Такое мнение высказал военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, именно эти направления станут ключевыми для украинской армии в ближайшем будущем.

«Я думаю, что сейчас ВСУ будут больше интересовать Сумская область и попытки прорыва к Крыму. Вот эти два направления: Сумская и Курская области соответственно и выход к Крыму [станут для ВСУ главной целью наступления в 2026 году]», — подчеркнул эксперт в беседе с NEWS.ru.

Военный эксперт объяснил, почему обещанное Трампу наступление ВСУ невозможно
Напомним, ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп получил секретную информацию о планах наступления ВСУ. По данным американских СМИ, Киеву потребуется поддержка американской разведки для реализации этих планов.

Всё самое важное об СВО — читайте в соответствующем разделе на Life.ru.

