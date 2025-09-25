У ВСУ сейчас нет стратегических резервов для нового наступления, сравнимого с вторжением в Курскую область. Об этом в беседе с Life.ru заявил военный эксперт Василий Дандыкин, комментируя информацию американских СМИ о подготовке «контрнаступа» Киева.

«Всё, что есть под рукой, они бросают на те места, где мы обозначили оперативные успехи. Да, идут встречные бои, порой очень жёсткие, но стратегическая инициатива сейчас на нашей стороне. Я думаю, это (наступление. — Прим. Life.ru) из ряда фантазий», — говорит Дандыкин.

Если Дональда Трампа такой информацией снабдили источники спецслужб, то они не владеют обстановкой на линии соприкосновения, отмечает эксперт. ВС РФ демонстрируют оперативные тактические успехи на разных направлениях — там, где Россия создаёт зону безопасности. Здесь противнику остаётся только перебрасывать резервы.

Однако Дандыкин предполагает, что речь может идти не о наступлении в военном смысле, а об активизации терактов ВСУ, как произошли на днях в Новороссийске и Форосе, о продолжении ударов по ЗАЭС.