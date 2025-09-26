Российские воздушные силы нанесли серию ударов по стратегическим объектам украинских войск в Херсонской области. Координаты целей заранее предоставила воздушная разведка, которую проводили беспилотники. Об этом сообщил представитель 18-й общевойсковой армии группировки «Днепр».

Истребители-бомбардировщики Су-34 выполнили 26 точечных сбросов авиабомб ФАБ-1500 М54, оснащённых современными модулями планирования и коррекции. Среди уничтоженных объектов оказались временные пункты дислокации, склады с боеприпасами, бронетехника и живые силы противника.

«Оперативно-тактическая авиация ВКС РФ успешно отработала по координатам, полученным от воздушной разведки подразделений БПЛА 18-й общевойсковой армии из состава группировки войск «Днепр», — рассказал источник ТАСС.