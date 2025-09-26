Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 сентября, 13:45

Российские военные обрушили огненный шквал с небес на херсонские объекты ВСУ

ВС РФ нанесли серию точных ударов по целям в Херсонской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frolova_Elena

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frolova_Elena

Российские воздушные силы нанесли серию ударов по стратегическим объектам украинских войск в Херсонской области. Координаты целей заранее предоставила воздушная разведка, которую проводили беспилотники. Об этом сообщил представитель 18-й общевойсковой армии группировки «Днепр».

Истребители-бомбардировщики Су-34 выполнили 26 точечных сбросов авиабомб ФАБ-1500 М54, оснащённых современными модулями планирования и коррекции. Среди уничтоженных объектов оказались временные пункты дислокации, склады с боеприпасами, бронетехника и живые силы противника.

«Оперативно-тактическая авиация ВКС РФ успешно отработала по координатам, полученным от воздушной разведки подразделений БПЛА 18-й общевойсковой армии из состава группировки войск «Днепр», рассказал источник ТАСС.

В Тбилиси разрисовали портреты погибших в боях за ВСУ грузинских наёмников
В Тбилиси разрисовали портреты погибших в боях за ВСУ грузинских наёмников

Ранее в Минобороны сообщили, что российская армия освободила Юнаковку в Сумской области. По словам военкоров, установление контроля над этим населённым пунктом позволит ВС РФ начать наступление на областной центр — город Сумы.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • ВС РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • Мировая политика
  • Политика
  • Херсонская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar