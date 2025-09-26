В Тбилиси неизвестные изрисовали красной краской портреты убитых во время боёв в рядах ВСУ наёмников «Грузинского легиона»*. Речь идёт о снимках, установленных на Площади Героев, сообщил прозападный активист Давид Кацарава.

Изрисованные портреты наёмников в Тбилиси. Фото © Facebook (Cоцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / დავით ქაცარავა

По его мнению, «фотографии грузинских героев были осквернены «бескровными негодяями». Активист потребовал найти виновных и наказать. Его сторонники пообещали провести собственное расследование и «переломать руки» тем, кто испортил портреты наёмников. Большинство жителей Тбилиси, однако, отнеслись к происшествию без особого интереса.

Выживших в рядах ВСУ грузинских наёмников тоже ждёт не очень завидная участь. Ранее один из таких легионеров Михаил Батурин был приговорён в России к 25 годам лишения свободы за вторжение в Курскую область. Его объявили в международный розыск. Известно, что когда-то он был личным охранником экс-президента Грузии Саакашвили.

