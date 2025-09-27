Армия России взяла под контроль ещё три населённых пункта в ДНР и Днепропетровской области
Обложка © Минобороны РФ
Российские войска за сутки взяли под контроль населённые пункты Дерилово и Майское в ДНР, а также Степовое в Днепропетровской области. Об этом информирует пресс-служба Минобороны России.
Как пояснили в ведомстве, войска группировки «Запад» успешно взяли под контроль населенный пункт Дерилово в ДНР. Подразделения Южной группировки войск улучшили свои позиции на передовой и заняли населённый пункт Майское в ДНР. А группировка «Восток» продвинулась вглубь обороны противника и освободила Степовое в Днепропетровской области.
Накануне сообщалось, что ВС РФ освободили Юнаковку в Сумской области. Успехи на этом направлении показали подразделения группировки войск «Север».
