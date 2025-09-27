Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 сентября, 09:12

Армия России взяла под контроль ещё три населённых пункта в ДНР и Днепропетровской области

ВС РФ заняли Дерилово, Майское в ДНР и Степовое в Днепропетровской области

Обложка © Минобороны РФ

Обложка © Минобороны РФ

Российские войска за сутки взяли под контроль населённые пункты Дерилово и Майское в ДНР, а также Степовое в Днепропетровской области. Об этом информирует пресс-служба Минобороны России.

Как пояснили в ведомстве, войска группировки «Запад» успешно взяли под контроль населенный пункт Дерилово в ДНР. Подразделения Южной группировки войск улучшили свои позиции на передовой и заняли населённый пункт Майское в ДНР. А группировка «Восток» продвинулась вглубь обороны противника и освободила Степовое в Днепропетровской области.

Самое страшное позади: Жительница освобождённого села со слезами встретила дрон ВС РФ — видео
Самое страшное позади: Жительница освобождённого села со слезами встретила дрон ВС РФ — видео

Накануне сообщалось, что ВС РФ освободили Юнаковку в Сумской области. Успехи на этом направлении показали подразделения группировки войск «Север».

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • Минобороны РФ
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar