26 сентября, 10:35

Самое страшное позади: Жительница освобождённого села со слезами встретила дрон ВС РФ — видео

В Сети появились трогательные кадры, сделанные после ночного штурма ВС РФ. Видео показывает, как беспилотник обследует населённый пункт, чтобы выявить места, где может скрываться противник.

В какой-то момент на шум беспилотника из подвала разрушенного дома вышла женщина. Она осталась в селе во время боевых действий, ожидая прихода российской армии. Увидев беспилотник, она перекрестилась, сложила руки и разрыдалась от облегчения.

Жительница освобождённого села со слезами встретила дрон ВС РФ. Видео © 74-я гвардейская мотострелковая бригада ВС РФ

«Можно лишь представить, через что ей пришлось пройти. Теперь самое страшное позади — она в безопасности», — говорится в подписи к видео, которое публикует 74-я гвардейская мотострелковая бригада ВС РФ.

Российские дроноводы увели БПЛА от машины на фронте, увидев за рулём гражданского
Ранее Life.ru рассказывал, как один из российских военнослужащих проявил феноменальную находчивость, избежав смертельной атаки украинского дрона-камикадзе, применив тактический приём, напоминающий сцены из кинофильмов. Этот инцидент произошёл во время эвакуации раненого товарища, когда боец продемонстрировал молниеносную реакцию, сумев уклониться от смертоносного заряда.

Обложка © 74-я гвардейская мотострелковая бригада ВС РФ

Николь Вербер
