Самое страшное позади: Жительница освобождённого села со слезами встретила дрон ВС РФ — видео

В Сети появились трогательные кадры, сделанные после ночного штурма ВС РФ. Видео показывает, как беспилотник обследует населённый пункт, чтобы выявить места, где может скрываться противник.

В какой-то момент на шум беспилотника из подвала разрушенного дома вышла женщина. Она осталась в селе во время боевых действий, ожидая прихода российской армии. Увидев беспилотник, она перекрестилась, сложила руки и разрыдалась от облегчения.

Жительница освобождённого села со слезами встретила дрон ВС РФ. Видео © 74-я гвардейская мотострелковая бригада ВС РФ

«Можно лишь представить, через что ей пришлось пройти. Теперь самое страшное позади — она в безопасности», — говорится в подписи к видео, которое публикует 74-я гвардейская мотострелковая бригада ВС РФ.

