«Джекичан» на поле: Боец ВС РФ увернулся от атаки дрона с помощью трюка из фильма — видео

Российский военнослужащий продемонстрировал невероятную реакцию, уклонившись от атаки украинского дрона-камикадзе во время эвакуации раненого бойца. Об этом инциденте сообщил медиа-ресурс «Камертон-Ахмат», опубликовавший уникальные кадры произошедшего.

Российский боец совершил каскадерский. Видео © Отряд «Камертон Ахмат»

Спецназовцы с позывными Енот и Карл осуществляли эвакуацию раненого товарища на автомобиле УАЗ, когда над машиной завис вражеский беспилотник. Водитель резко затормозил, но боец успел выпрыгнуть из движущейся «Буханки» до полной остановки, выполнив в воздухе акробатический кувырок, который позволил ему избежать столкновения с дроном. После приземления в кювет военнослужащий мгновенно поднялся и вместе с напарником открыл огонь из дробовиков по беспилотнику, успешно уничтожив цель.

«Знакомьтесь, наша группа эвакуации в лице Енота и Карла. Везли 300-го, по пути решили заодно и птичку сбить», — говорится в публикации.

Сам боец до сих пор не понимает, как ему удалось совершить такой «джекичанский» трюк.