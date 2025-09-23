Интервидение
23 сентября, 11:38

«Джекичан» на поле: Боец ВС РФ увернулся от атаки дрона с помощью трюка из фильма — видео

Камертон Ахмат показал, как российский боец увернулся от БПЛА с помощью трюка

Российский военнослужащий продемонстрировал невероятную реакцию, уклонившись от атаки украинского дрона-камикадзе во время эвакуации раненого бойца. Об этом инциденте сообщил медиа-ресурс «Камертон-Ахмат», опубликовавший уникальные кадры произошедшего.

Российский боец совершил каскадерский. Видео © Отряд «Камертон Ахмат»

Спецназовцы с позывными Енот и Карл осуществляли эвакуацию раненого товарища на автомобиле УАЗ, когда над машиной завис вражеский беспилотник. Водитель резко затормозил, но боец успел выпрыгнуть из движущейся «Буханки» до полной остановки, выполнив в воздухе акробатический кувырок, который позволил ему избежать столкновения с дроном. После приземления в кювет военнослужащий мгновенно поднялся и вместе с напарником открыл огонь из дробовиков по беспилотнику, успешно уничтожив цель.

«Знакомьтесь, наша группа эвакуации в лице Енота и Карла. Везли 300-го, по пути решили заодно и птичку сбить», — говорится в публикации.

Сам боец до сих пор не понимает, как ему удалось совершить такой «джекичанский» трюк.

Ранее на видео попала самая спокойная реакция российского бойца на удар дрона. В соцсетях шутят, что мужчина родился не в рубашке, а сразу в бронежилете.

Обложка © Отряд «Камертон Ахмат»

Алиса Хуссаин
