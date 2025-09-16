Владимир Путин
16 сентября, 09:38

Родился в бронежилете: На видео попала самая спокойная реакция российского бойца на удар дрона

В Запорожской области зафиксирован исключительный случай смелости и мужества российского военнослужащего при атаке беспилотника ВСУ. Уникальные кадры, опубликованные телеграм-каналом «Mash на Донбассе», демонстрируют беспрецедентную выдержку бойца ВС РФ.

Отважный боец ВС РФ спокойно отреагировал на прилёт вражеского дрона. Видео © Telegram / «Mash на Донбассе»

На кадрах видно, как военный совершает движение на мотоцикле, когда в него происходит прилёт вражеского дрона. Примечательно, что боец сохраняет полное самообладание — он не только не теряет контроль над транспортным средством, но и даже не меняет положение тела в момент прямого попадания. Эта демонстрация беспримерного мужества и выучки стала наглядным воплощением боевого духа Армии России.

После атаки беспилотника военнослужащий, не предпринимая никаких экстренных действий, продолжил движение в направлении расположения основных сил. По визуальным признакам, серьёзных повреждений и ранений боец не получил, что свидетельствует как о везении, так и о высоком уровне экипировки российских военных.

А ранее сообщалось, что один российский военнослужащий сумел ликвидировать шестерых бойцов противника. Успешное выполнение боевой задачи штурмовиком способствовало созданию благоприятной обстановки для наступления главных частей российской группировки войск в ДНР.

Обложка © Telegram / «Mash на Донбассе»

